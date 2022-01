Een koe in de wei: hoe bedenk je het?

Een Turkse veehouder was ontevreden over de melk productie van zijn koeien. Hij kwam op het lumineuze idee om een koe een bril op te doen met een virtueel graslandschap erop. En wat blijkt? De koeien geven meer en betere melk. Op dit filmpje van Nieuwsblad.be is dit te zien.

Deze techniek werd overigens twee jaar geleden al eens door een Russische overheidsinstelling gepubliceerd.

Goh, wonderbaarlijk. Misschien eens experimenteren met een echt weiland? Kijken wat er dan gebeurt. Of, nog beter: kunnen wij zelf niet eens gaan experimenteren met die brillen? Voor een virtueel glaasje koeienmelk. Of een virtuele koeiengehaktbal. Metavers.