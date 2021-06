Gisteren was het dan na lang twijfelen en in onzekerheid zitten zover. Ik ging voor de vaccinatie. Mijn vader was zo lief om me te brengen dus dat scheelde weer een boel spanningen. Ik besloot zelf in de rij te gaan staan, want ik voelde me op dat moment prima.

Van tevoren had ik me lang druk zitten maken hoe het allemaal georganiseerd zou zijn. Omdat de beperking die ik heb (22q11ds) grote overeenkomsten heeft met autisme, vind ik onbekende situaties eng en onoverzichtelijk. Gelukkig viel het me 100 % mee. Er was een goed georganiseerde wachtrij en alles verliep soepel. Er waren een paar checkpunten voor je gegevens en toen was ik al heel snel aan de beurt voor de prik. Toen het erop zat dacht ik bij mezelf: zat ik me hier nu zo druk over te maken? Ik voelde me vooral opgelucht dat ik de knoop had doorgehakt en dat ik niet opeens 5 armen had gekregen.

De bijwerkingen vallen vooralsnog reuze mee, ik heb alleen last van een pijnlijke plek op mijn arm waar ik geprikt ben. Ik merk nu hoeveel ik me heb laten meeslepen door antivaxers en hoaxes de afgelopen tijd. Het is heel lastig om door die wirwar van informatie je niet teveel te laten beïnvloeden. Natuurlijk weten we nog niet wat het effect is op de lange termijn, maar ik voel me wel wat veiliger nu ik beschermd ben.

Ik ben blij dat alles in Nederland zo is geregeld dat we deze keuze hebben en dan ben ik heel blij en dankbaar dat ik niet in India woon waar alles zo gierend uit de hand is gelopen.

Wat ik lastig vind is dat mensen elkaars keuze zo veroordelen. Waar we vorig jaar nog met elkaar meeleefden word je nu afgerekend op een weloverwogen keuze. Ik vind het moeilijk en jammer dat mensen elkaars keuzevrijheid niet respecteren. De afgelopen tijd heb ik al meer dan genoeg in angst gezeten over welke keuze ik moest maken. Nu ik deze knoop heb doorgehakt zou ik het fijn vinden als mensen dit respecteren. Een ieder moet voor zichzelf kunnen bepalen wat hem of haar verstandig lijkt.

Ik voel me bevrijd van de angsten omtrent de vaccins en kan alleen maar glimlachen als ik mensen als Viola Holt voorbij zie komen met haar rare fratsen. De effecten op de lange termijn moeten we nog afwachten en of het inderdaad voldoende beschermt kunnen we ook pas op langere termijn zien. Ik wil me in ieder geval niet meer druk maken om hoaxes. Ik heb mijn keuze gemaakt!