Er moet een tijdslimiet voor kabinetsvorming komen

Het nieuwe, niet-demissionaire kabinet, dat er allang had kunnen zijn, is sinds de verkiezingen precies nergens te bekennen. Een vreemd iets als u het aan mij zal vragen. VVD en D66 hadden op zijn minst een opzet kunnen hebben voor een potentieel kabinet maar zelfs dit is niet gelukt. Het huidige kabinet is demissionair en daarmee ethisch onbevoegd om door te gaan met beleid.

Hoe kan een kabinet dat zo’n ontzettende puinhoop heeft gemaakt nog serieus genomen worden om een land te leiden in de coronacrisis? Hoe kan Rutte dit überhaupt verantwoorden en hoelang duurt het nog tot hij een nieuw kabinet heeft gevormd met hopelijk een competentere vorm van bestuur?

Het zijn vragen die onbeantwoord zullen blijven, want er is geen tijdslimiet voor wat betreft de kabinetsvorming. Het Nederlandse volk heeft op 17 maart gestemd op nieuwe partijen, omdat zij verandering wilde. Partijen hebben gewonnen en andere partijen hebben verloren. Het is aan de winnaars om een kabinet te vormen, maar dan moeten zij dit wel doen.

Er zou daarom een tijdslimiet voor kabinetsvorming moeten komen. De partijen zouden na bijvoorbeeld een halfjaar opnieuw een mandaat moeten halen bij de kiezer om vervolgens weer een kabinet te gaan vormen. Niet alleen is dit logisch om de simpele reden dat de kiezer recht heeft op een nieuw kabinet. Het is ook logisch, omdat de peilingen aantonen dat er vandaag de dag een heel andere Tweede Kamer zou worden verkozen dan 17 maart 2021. De nieuwe partijen Volt, JA21 en BBB staan op flinke winst in de peilingen, terwijl het CDA op instorten staat en het FvD qua zetels door tweeën gedeeld is.

Als er een dreiging zou zijn voor Mark Rutte om zijn positie als minister-president definitief te verliezen doordat hij geen nieuw kabinet weet te vormen, zal hem dat wat doen.

Waarschijnlijk zou er dan meer vaart worden gezet achter de kabinetsformatie dan nu het geval is.

Het is schrijnend dat een land als Nederland al ruim een halfjaar door een demissionair kabinet wordt geleid. De partijen zouden nu onmiddellijk actie moeten ondernemen en een tijdslimiet voor kabinetsvorming invoeren. Het land dient geleid te worden door een nieuw kabinet. De politiek moet nu handelen. Stel een tijdslimiet voor kabinetsvorming in.