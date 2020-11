De leden van het FvD mogen per referendum aangeven of ze Thierry Baudet nog als partijleider lusten. Dat zijn er ongeveer vijftigduizend.

De buitenstaander constateert verbijsterd: kennelijk hebben deze vijftigduizend hun vertrouwen gesteld in een ongeleid projectiel en een narcist met een drank- en – wie weet – een drugsprobleem want het is wel opvallend dat het antisemitisme en de daarmee verbonden extreemrechtse onbekooktheid steevast tijdens dinertjes naar voren kwam. Duidelijk is dat FvD-ers, de leider voorop, niet naast de chocoladeketel zijn opgegroeid.

Wat zijn het eigenlijk voor mensen die nu voor een ledenraadpleging worden uitgenodigd? Henk Bleker, staatssecretaris landbouw in Rutte I, legde zondagochtend op de televisie aan Rick Nieman uit dat de gemiddelde FvD-er een keurig nette doorsnee Nederlander is. Zulke tot op het bot fatsoenlijke lieden voelen zich door de reguliere politieke partijen niet gezien en gehoord. Bleker zelf had dat op tal van vergaderingen vastgesteld want Baudet had hem in het verleden regelmatig als spreker uitgenodigd.

Nu vallen er bij Blekers opmerkingsgave wel kanttekeningen te zetten. Tenslotte is hij zelf een der architecten van het noodlottige kabinet Rutte I, dat zich voor gedoogsteun van Wilders afhankelijk moest maken. Hij heeft deze keuze met hartstocht op een legendarisch CDA-congres verdedigd. Dan heb je misschien niet zoveel inzicht in het werkelijk karakter van je nieuwe bondgenoten. Het is juist vreemd als keurige en tot op het bot fatsoenlijke mensen zich wenden tot extremistische charlatans. Een keertje valt nog wel door de vingers te zien maar ze hebben twintig jaar ervaring.

Rond de eeuwwisseling verzamelde de toenmalige heiland Pim Fortuyn een verbijsterend zootje ongeregeld om zich heen: politieke zwerfkeien, narcisten, gelijkhebbers, huilstruiken, non valeurs, would be genieën en has beens uit andere partijen. De beide LPF-ministers Heinsbroek en Bomhoff wisten zelfs tijdens de begrafenisplechtigheid van prins Claus hun onderlinge vijandschap niet te verbergen. Staatssecretaris Philomena Bijlhout moest drie uur na haar beëdiging al aftreden omdat zij in Suriname lid was geweest van Bouterses Volksmilitie. Uiteraard incasseerde zij de twee en een half jaar wachtgeld. De fractie rolde van het ene interne conflict in het andere. Pim Fortuyn zelf stond zijn leven lang bekend als een notoire ruziezoeker en gelijkhebber waarmee geen goed garen te spinnen viel. ¨Waar Pim, daar ruzie¨, was een gevleugeld woord.

De LPF wist aanvankelijk een procent of twintig van het electoraat aan zich te binden. Dat is sinds de moord op Fortuyn en de suïcide van zijn partij op zoek naar een nieuwe verlosser. Het hielp het volstrekt incompetente boze buurvrouw-type Rita Verdonk aan een onvoorstelbare hoeveelheid voorkeurstemmen toen zij nog op de lijst van de VVD stond. Het legt daarnaast een stevig fundament onder het politieke bedrijf van Geert Wilders want een partij kan men zijn PVV niet noemen. Leden wil hij immers niet hebben want die stellen kritische vragen en eisen het woord op congressen. Geert Wilders voert de alleenheerschappij over een fractie, waarin hij alleen maar ja-knikkers duldt. Hij is een bewonderaar van premier Viktor Orbán, die Hongarije omvormt in een autoritaire samenleving met een knipmessende pers en een onderdanige rechtspraak. Ook verdient dit voorbeeld voor ons vaderland zeker de Karel de Grote prijs voor vriendjespolitiek en corruptie.

Uit de laatste peilingen van Maurice de Hond blijkt dat ontgoochelde Baudet-fans nu massaal hun heil zoeken bij deze Geert Wilders.

Twintig jaar lang laat een kwart van de kiezers zich meelokken door de ene rattenvanger na de andere. Het wachten is nu op de kannengieter die Baudets afgevallen kroon uit de modder opraapt.

Bleker kan mij nog veel meer vertellen maar niet dat het electoraat rechts van de VVD bestaat uit keurig nette gematigde Nederlanders waar niks op aan te merken valt. Er moet toch wel een steekje aan je los zitten als je na twintig jaar te zijn belazerd en bedrogen vrolijk achter de volgende kwakzalver aan danst.

Hoewel: ´t zijn juist de keurige mensen, de welopgevoeden, de harde werkers, die straks op hun iPhone blijven kijken als de gevangenistrein langs de perrons dendert.

Dat geef ik iedereen op een briefje.