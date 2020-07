Afgelopen weekend stapte vrijwel de voltallige redactie (88 mensen) van de Hongaarse onafhankelijke nieuwssite Index op. Reden was het ontslag van de hoofdredacteur en twee adjunct-hoofdredacteuren. Veel kans op werk ergens anders zullen ze niet hebben want dictator Orban heeft inmiddels vrijwel alle radio- en TV-stations en kranten in handen (254 in totaal). Op de Engelse editie van Index.hu kunnen we nu nog lezen dat ze hiermee protesteren tegen de inmenging in de redactionele inhoud en de samenstelling van de redactie.

Misschien dat ik iets over het hoofd zie maar volgens mij zijn er nog steeds geen treffende maatregelen genomen tegen Orban en zijn partij Fidesz. Ook blijkt hij nog steeds officieel onderdeel te zijn van de Europese Volkspartij (EVP) waartoe ook het CDA behoort. Ze zijn een soort van geschorst maar kennelijk ook weer niet. Tussentijds doet Orban gewoon wat een dictator doet. Hij riep de noodtoestand uit begin maart en liet eind maart het parlement instemmen met verlenging zonder toestemming van het parlement. Onder het mom van corona kan hij zijn macht verder bestendigen.

Ook de clausules die Rutte in zijn ‘compromis’ heeft ingebracht tegen Europese staten die hun rechtstaat om zeep helpen, blijken nu ineens erg vaag. “Er is,” zo schreef Trouw, “een ogenschijnlijk slap verband aangebracht tussen de EU-miljarden en het respecteren van de rechtstaat.”

De 86 ondertekenaars van index.hu doen met hun daad iets heel radicaals. Ze moeten nu wellicht nu een ander beroep kiezen want Index was zo’n beetje het laatste onafhankelijke kritische journalistieke medium in Hongarije. Tussentijds gebeurt er dus verder niets. Ik ben een absolute voorstander van Europa maar ze maken het me zo wel erg moeilijk om daarin te blijven geloven.