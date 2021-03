Het beschuldigen van FEMYSO lid te zijn van de Moslimbroederschap of er gelieerd aan te zijn, is een pijnlijke, onterechte en kwalijke misstap. Dit soort pogingen om sociaal-maatschappelijk geëngageerde jonge moslims en moslimorganisaties, die niets anders doen dan het meebouwen aan het vredevoller maken van onze maatschappij, weg te zetten als onderdeel van de Moslimbroederschap, zijn niets anders dan lastercampagnes. Dit moet stoppen, feiten moeten duidelijk geverifieerd worden.

FEMYSO is recentelijk door veel journalisten, opinieschrijvers en mediakanalen onterecht weggezet als lid van de Moslimbroederschap of daar gelieerd aan te zijn. Valse, ongefundeerde beschuldigingen worden keer op keer klakkeloos overgenomen, zonder dat wij worden benaderd voor een reactie. Ons verzoek voor recht op wederhoor werd meermaals genegeerd. Een interview dat met mij is afgenomen door NRC werd nooit gepubliceerd. Terwijl dit interview heel veel vragen van velen direct beantwoordt.

De meest recente aanval kwam van de presentator van het NPO programma Nieuwsuur, van 8 maart jl. Hierin werd FEMYSO door de heer Wollaars beschreven als “een jongerenkoepel die aan de Moslimbroederschap is gelieerd” en tevens als “Moslimbroederschaporganisatie”. Dit zijn valse beschuldigingen die wij in onze statement uit maart 2019 al hebben geadresseerd. Er is niet volgens de journalistieke code gehandeld: er is geen terughoudendheid betracht bij de beschuldigingen. Dit laat weer eens het opportunistisch gedrag van sommige mediakanalen en journalisten laat zien.

Hiermee zeggen we het nogmaals: FEMYSO is op geen enkele manier gelieerd aan de Moslimbroederschap, noch aan een andere politieke of ideologische beweging of organisatie. FEMYSO is een onafhankelijke internationale NGO, geregistreerd bij de Belgische autoriteiten. Wij verrichten het cruciale werk waar overheden en instituties behoefte aan hebben, maar die dat zelf niet kunnen uitvoeren: de meest gemarginaliseerde groepen vertegenwoordigen en empoweren. Wij werken aan cohesie, inclusie en het behouden van onze democratische waarden. Smaad, laster en guilt by association maakt jonge moslims alleen maar bang om voor deze waarden op te komen – en tegelijk trots te blijven op hun religieuze identiteit.

Wij houden ons aan de jaarlijkse rapportage, waaronder de financiële, bij de Belgische autoriteiten. Op een vergelijkbare manier zijn we geregistreerd in het EU Transparantieregister. FEMYSO is bekend bij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Europa, waarvan we onze vaste financiering van ontvangen. Hiernaast is onze financiering ook gebaseerd op projectsubsidies, zoals van ENAR (European Network Against Racism), EYF (European Youth Foundation) van de Raad van Europa en OSF (Open Society Foundations), naast de ledencontributies.

De claims die zo klakkeloos zijn overgenomen zitten vol met vooroordelen en dienen totaal niet als feiten, noch kunnen ze empirisch worden bewezen. Om een voorbeeld te noemen: een van de zogenaamde experts is Lorenzo Vidino, een totaal onbetrouwbare bron waarover duidelijk is gemaakt dat hij zijn onderzoek focust op het verspreiden van islamofobe complottheorieën. Hij is verbonden met verschillende anti-moslim denktanks in de VS en publiceert voornamelijk in anti-moslim mediakanalen.

Vidino maakt ook deel uit van een wereldwijd netwerk van islamofobe organisaties en bloggers zoals Fjordman, één van de belangrijkste inspirators van Anders Breivik, en David Horowitz, ook wel beschreven als de “godfather van de moderne anti-moslim beweging.” (bron: Bridge Initiative van Georgetown University).

Wij stonden al vanaf het begin van onze organisatie open voor een eerlijke, wederzijdse discussie – maar deze kan niet gevoerd worden als de ene kant de mond wordt gesnoerd. Wij staan nog steeds klaar om wie dan ook te woord te staan om zulke claims uit te dagen en om het feitelijke tegendeel te bewijzen. En wij zullen ons werk voor een hechter, diverser en eerlijker Europa voortzetten.