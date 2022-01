Floki: speculatie, gedreven door hebzucht

Zullen we onze vertegenwoordigers vragen om de promotie van malafide cryptomunten via publieke middelen en gezag te stoppen?

Een tram in Amsterdam met een tekening van Floki erop. Een hondje met een vikinghelm. Floki wordt gepromoot op NS-stations, in bushokjes, bij voetbaluitzendingen op de publieke omroep. Miljoenen jonge Nederlanders leren zo Floki kennen.

Het is een zogenaamde cryptomunt vernoemd naar de hond van Elon Musk. Het doel van de munt is om deze weer te verkopen op het moment dat de prijs gestegen is.

Op het hoogtepunt na de introductie was de munt per stuk 0,00029 euro waard. Maar de koers is snel daarna gehalveerd naar 0,00012 euro en verdampt tot 0,000047. Het bedrijf achter de munt verdient 3% per transactie. Gedurende de grote promotie en hype na de introductie was dit in het geheim 20%. Oprichters keerden in die tijd miljoenen uit aan zichzelf.

De munt draait om speculatie, gedreven door hebzucht. De prijs staat los van reële economie en is heel gevoelig voor manipulatie, bijvoorbeeld via pump en dump WhatsApp-groepen. En als ineens niemand meer instapt, stort de koers in. Zoals nu dreigt te gebeuren. De munt vertoont volgens het FD trekken van een piramidespel en de AFM is een onderzoek gestart.

Het succes van Floki is voornamelijk te danken aan de promotie en validatie via overheidskanalen. Zoals de tram. Die kanalen zijn niet alleen heel zichtbaar, vanwege de aanwezigheid in de publieke ruimte. Maar ze geven ook nog wat extra’s: gezag. Een aanbeveling van het staatsbedrijf NS, het gemeentelijk vervoersbedrijf GVB. Of van de landelijke publieke omroep, via sponsoring van een voetbalclub. Zo wordt de indruk gewekt dat de munt betrouwbaar is, waardoor de vraag stijgt. Dit is nou precíes wat nodig is om de hype te creëren.

Allemaal promotie mede gefinancierd met belastinggeld. Bij FC Twente wordt dit via promotie op de publieke omroep dubbel gefinancierd. Want de gemeente Enschede ondersteunt de club ook nog eens met vele miljoenen.

Zo kunnen malafide crypto ondernemers vele miljoenen euro’s uit de zakken kloppen van jonge voetbalfans en treinreizigers. Ten koste van zakgeld of spaargeld. En als het echt tegenzit, met schulden als gevolg.

Zullen we onze vertegenwoordigers vragen om de promotie van malafide cryptomunten via publieke middelen en gezag te stoppen? Zodat Floki en andere vergelijkbare munten verdwijnen. Als een nat sneeuwvlokje op een autoraam. Maak van Floki een snow Flaky.