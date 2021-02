Ik vraag me af hoe lang Shell dit nog vol kan houden. Gisteren zag ik Harry Brekelmans van de Raad van Bestuur op het nieuws het volgende melden: “Onze klanten vragen nog steeds om olie en gas en als we zouden stoppen zouden ze naar iemand anders gaan.” Hoe krijg je het uit je strot als je als een van de grootste vervuilers van de wereld wordt aangesproken op je hopeloze toekomstbeleid.

Wellicht als je zo in je bubbel zit opgesloten dat je dit soort dingen kunt roepen, kun je wellicht ook trots op je website melden: Shell accelerates drive for net-zero emissions with customer-first strategy. Die accelaratie houdt in dat Shell in 2050 de uitstoot waar ze verantwoordelijk voor is wil terugbrengen tot nul. Een makkelijke belofte want óf de olie en het gas zijn dan allang op, óf de klimaatcrisis is zo ernstig geworden dat de top van Shell allang achter de tralies zit.

Voor de komende jaren gaat het maar om 6-8% (tot 2023) en 20% reductie tot 2030, veel te weinig om tegemoet te komen aan de eisen van de klimaatakkoorden. En dan nog maar afwachten of dat echt gebeurd want zolang dit niet wettelijk wordt afgedwongen zal het wellicht blijven bij mooie beloftes. In haar plan voor de korte termijn (hoeveel jaren staat er niet bij) wil men 2-3 miljard investeren in hernieuwbare energie. De paragraaf staat vol vaagheden; Shell wil een van de grootste leveranciers worden van elektriciteit door te investeren in partnerships met anderen. Lekker makkelijk om een miniem deel van je winst te investeren in iets dat een veilig rendement oplevert. Ook stopt ze 100 miljoen om haar 1 miljoen klanten in de industrie te helpen om CO2-neutraal te worden. Dat reken ik toch goed uit? Gemiddeld 100 euro per klant. En dan gaan ze natuurlijk investeren in waterstof. Ook slim als je weet dit dat de toekomst is en je huidige infrastructuur als oliemaatschappij daarvoor geschikt kan maken. Dus er wordt geïnvesteerd in de ideeën van anderen om daar de goede sier mee te maken en toch ook nog rendement te krijgen.

Er wordt evenveel miljarden geïnvesteerd in marketing. Die afdeling kan inderdaad wel wat budget gebruiken als je ziet hoe Shell goede sier probeert te maken met wat lullige beloftes. Of bijvoorbeeld breeduit kond doet van het feit dat ze wel 500 liter biobrandstof voor vliegtuigen hebben geproduceerd (net genoeg voor het taxiën naar de landingsbaan tijdens een ‘proefvlucht’).

Helemaal customer first-strategie. Aandeelhouders en klanten worden er niet slechter van. Dat de mannen en die ene excuus mevrouw Van Loon achter de tralies verdwijnen vanwege hun misdaad tegen de mensheid is natuurlijk onwaarschijnlijk. Boss is nog steeds een van de grootste kledingmerken (maakte vroeger SS-uniformen), BMW is een van de populairste automerken (50.000 dwangarbeiders in de oorlog) net als overigens veel andere Duitse merken, Philips doet het nog steeds goed (werkplaats in concentratiekamp Vught). We zijn niet geneigd grote bedrijven te zien als iets menselijks. Ze komen op de lange termijn overal mee weg.

Vergelijk ik nou de WOII met de klimaatcrisis? Ja dat is misschien een beetje voorbarig, daar moet ik waarschijnlijk nog tien jaar mee wachten. Als de slachtoffers van overstromingen, hongersnood door mislukte oogsten, wateroorlogen eindelijk een stem krijgen. Of gewoon bij ons als vluchteling op de stoep staan om compensatie te af te dwingen. Als we niet zelf al zijn overstroomd.

Gelukkig zijn er nog instanties als Milieudefensie en Urgenda die niet wachten tot het zover is en rechtszaken aanspannen tegen bedrijven als Shell. En hopelijk krijgen die navolging door anderen die de rest van de Zeven Zusters (de wereld grootste oliemaatschappijen, nu nog vier van over) zullen aanpakken.

Een minuut voor twaalf: maak voort met hernieuwbare energie