Een oplettende lezer uit Geldrop (mooie toevalligheid) ontdekte dat D66 miljonairs korting gaat geven op de vermogensbelasting. Nu betalen we 30% over een fictief rendement van 5,28% en dat is effectief 1,58%. Maar van Sigrid Kaag mogen we nu terug naar 1%.

Ik dacht eerst nog dat het een foutje was van de journalist die vrolijk kopte in de krant van maandag: “Onder Kaag gaat D66 strijd aan met links.” Maar op de site in het verkiezingsprogramma staat ondubbelzinnig: “Voor het vermogen hoger dan 1 miljoen voeren we een vermogensheffing in van 1 procent.” De briefschrijver concludeert dat de champagne ontkurkt kan worden bij de miljonairs.

Dan te bedenken dat de partij van de rekenwonders twee staatssecretarissen op Financiën heeft waarvan de ene Hans Vijlbrief 15 september op Twitter uitlegde dat hij de mensen met meer dan een miljoen vermogen juist meer, namelijk 1,9% vermogensbelasting gaat laten betalen.

Misschien flauw om zo’n vergissing zo breed uit te meten. Ook Vijlbrief is feilbaar. Of Kaag. Of Koolmees die immers het programma schreef. Als je het verkiezingsprogramma leest is het absoluut waar dat D66 heeft besloten een progressieve koers te varen. Gratis kinderopvang, hervorming van het eigen risico in de zorg, 700 euro beurs voor kinderen van minder vermogende ouders, een ruimhartiger asielbeleid, harder optreden tegen racisme, hogere erfbelasting, dat klinkt toch allemaal als muziek in de oren van iedere sociale Nederlander.

Als linkse miljonair laat ik de champagne nog maar even dicht. Ik denk dat we beter 3 of 4% kunnen gaan betalen al was het alleen maar omdat dezelfde krant meldt dat de “1% rijken” wereldwijd verantwoordelijk zijn voor 15% van de CO2 uitstoot. We hebben nog wel even te gaan tot er een redelijk balans komt tussen rijk en arm. Dus geef de rekenaars nog een kans om het foutje te corrigeren. En als ze dan toch bezig zijn: belast het effectieve rendement in plaats van het fictieve.

