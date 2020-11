Even dacht ik dat ik goed nieuws hoorde op de radio. Eindelijk pensioen voor de 45-jarige ex-circusolifant Buba. Maar helaas. Het nieuws was dat minister Schouten nog steeds op zoek is naar een goede opvang voor Buba. Dat is geen nieuws, want daar zou het ministerie nu al 5 jaar zeer intensief mee bezig moeten zijn, sinds het verbod inging voor circussen om met wilde dieren op te treden en rond te reizen. En nu wil een CDA’er ook nog dat Buba helemaal niet naar een opvang gaat maar een “permanente verblijfsvergunning” krijgt.

Buba kreeg in 2015 ‘dispensatie’, zoals te lezen is bij de NOS. Dat klinkt positief maar dat is het natuurlijk niet. Er werd ontheffing verleend aan circus Freiwald om Buba toch nog vijf jaar mee te mogen slepen. Het circus gebruikte de olifant ondertussen stiekem als publiekstrekker, wat conform de ontheffing niet was toegestaan.

Op 30 juni liep de eerste ontheffing af maar ondanks druk van diverse organisaties hakte minister Carola Schouten de knoop niet door. En tot overmaat van ramp is het CDA zich er ook mee gaan bemoeien, want Kamerlid Helvert wil dat er een nieuwe ontheffing wordt afgegeven, zodat ook na 31 december aanstaande het arme dier meegesleept kan worden. Een ‘permanente verblijfsvergunning’ noemt hij dat.

Er lijkt nu echter wat beweging in de zaak te zitten. De Telegraaf schrijft dat minister Schouten ‘de dikhuid dreigt uit te zetten naar Denemarken of Frankrijk’. Dreigt uit te zetten??? Het Amerikaanse Instituut voor Propaganda Analyse (IPA) noemt dat eerste, de zogenaamde permanente verblijfsvergunning, een voorbeeld van glittering generalities (iets klinkt positief maar het tegendeel is in de praktijk waar) en het tweede, de dreigende uitzetting, een staaltje name calling (iets heel negatief maken).

Gelukkig heeft minister Schouten eindelijk laten weten dat zij van mening is dat ‘het circus nu eenmaal geen plek meer is voor dit soort dieren’. Maar een olifantenopvang hebben we niet in Nederland, dus wil ze op zoek naar een ‘meer natuurlijke omgeving’ in het buitenland. Ze kijkt onder meer naar Elephant Haven in het zuidwesten van Frankrijk. Zou dit rondkijken nu eindelijk eens gaat uitmonden in een definitieve toezegging dat Buba met pensioen mag?

Elephant Haven heeft alle papieren in orde om Buba op te vangen. Elephant Haven European Elephant Sanctuary (EHEES) is een non-profitorganisatie, opgericht om uitgewerkte circusolifanten een opvang voor het leven te bieden in een ruim opgezette, natuurlijke omgeving. Buba kan in Elephant Haven separaat gehouden worden, met uitloop naar een eigen buitenterrein. Elephant Haven heeft aangeboden om Buba, in aanwezigheid van circusdirecteur Freiwald, stap voor stap te laten wennen aan de nieuwe omgeving en situatie. Freiwald is helaas niet op het aanbod ingegaan en nu begint de tijd wederom te dringen.

Het circus heeft aangegeven Buba niet meer te kunnen onderhouden vanwege gebrek aan inkomsten door de coronacrisis. Dat lijkt mij voor de circusfamilie ongelofelijk moeilijk. En ik begrijp als geen ander dat zij zich enorm aan Buba hebben gehecht en het beste voor haar willen. Ik hoop dan ook van ganser harte dat zij het aanbod van Elephant Haven omarmen. Dat is niet alleen voor Buba het beste maar ook voor het circus zelf. Anders volgt namelijk onherroepelijk inbeslagname. Want hoe dan ook, volgend jaar gaat Buba eindelijk met haar welverdiende pensioen en mag ze voor het eerst in haar leven een beetje olifant worden.