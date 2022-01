De vermiste politicus Geert Wilders is terecht. Hij bleek al die tijd ondergedoken te zijn in het parlement. Gisteren manifesteerde hij zich ineens tijdens een debat.

“Na de afmelding van Thierry Baudet nam ik aan dat we een gedisciplineerd debat over de regeringsverklaring zouden hebben”, aldus de na afloop nog altijd aangeslagen parlementsvoorzitter Vera Bergkamp. “Dus ik zat gewoon een beetje door mijn Twitter-tijdlijn te scrollen toen Geert Wilders ineens naar het spreekgestoelte liep. Mensen kunnen mij niet kwalijk nemen dat ik daar niet op voorbereid was. Echt niemand had dit verwacht.”

Van Geert Wilders, die in het verleden enige bekendheid genoot als geradicaliseerde politicus, was al geruime tijd niets vernomen. Sommigen namen aan dat hij, vermoeid door de continue bedreigingen die hij uit andere geradicaliseerde kringen ontving, zich teruggetrokken had uit het openbare leven. Anderen vreesden voor zijn welzijn. Het tumultueuze optreden gisteren maakte een eind aan alle speculaties. Wilders haalde op de van hem bekende manier uit naar alles wat maar enigszins in verband viel te brengen met de islam.

Drillrapclip

De plotselinge aanwezigheid van Geert Wilders riep bij zijn collega’s nostalgische gevoelens op. “Thierry Baudet slaat zulke paranoïde wartaal uit dat het moeilijk is hem coherent van repliek te dienen”, aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver. “Geert Wilders kwam weer ouderwets met persoonlijke aanvallen op collega’s die moslim zijn of alleen maar een Turkse naam hebben, en met abjecte statements over de islam in het algemeen. Zo geeft hij mij tenminste ook weer de gelegenheid te shinen. Heerlijk.”

“Wat heb ik die bro gemist, man”, aldus een opgetogen Farid Azarkan, die samen met zijn DENK-mattie Tunahan Kuzu een drillrapclip wijdde aan het opduiken van Geert Wilders. Daarin halen zijn hun favoriete tegenstander vrolijk binnen, terwijl zij hem tegelijkertijd op ludieke wijze proberen te intimideren. “Wij zijn de lange arm, wij heten Wilders warm, welkom weer terug, maar kijk achter je rug.”

Geert Wilders zelf wilde niet ingaan op vragen van journalisten waar hij al die tijd geweest was. Hij reageerde via Twitter: “Ze zijn knettergek. Lakeien van de macht. Moslimknuffelaars. Hasta la vista, baby.”

Dit artikel verscheen eerder op christianjongeneel.nl