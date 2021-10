Gelovige antivaxxers trekken het Woord Gods uit zijn verband

“In de tempel zien ze mij niet meer”. Dit citaat geeft precies mijn houding weer tegenover het geloof en nou weet ik niet meer waar het vandaan komt… uit ‘Dorp aan de Rivier’ van Antoon Coolen of uit de Beekman-trilogie van Toon Kortooms. De Roomse plunje van vroeger hangt nog wel in de kast maar is sleets geworden. Toch neem ik de vrijheid de zonen en dochteren van de Reformatie de maat te nemen voor zover zij vaccinatie op religieuze gronden afwijzen. En ik zal daarvoor de Heilige Schrift gebruiken. Het is een grote misvatting dat katholieken niet in de bijbel lezen. Ha! Let maar eens op.

Bevindelijke antivaxxers hebben im grossen und ganzen twee redenen voor hun houding. Ten eerste voeren zij aan dat je door een inenting de HEER de voet dwars zet, aan Wiens raadsbesluit ziekte en gezondheid ten grondslag liggen. Ten tweede halen zij een woord van Jezus aan die zegt: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig maar wie ziek is wel”. Duidelijker kan het niet. Het komt in twee evangeliën voor, dat van Mattheüs en dat van Lucas.

Alleen: gelovige tegenstanders van vaccinatie lichten deze zinsnede volledig uit hun context. Jezus had zich laten fêteren door tollenaars en zondaars. De Romeinen plachten het recht om belasting te heffen aan te besteden op de manier waarop regio’s in Nederland dat tegenwoordig doen met het openbaar vervoer en zoveel andere ooit publieke diensten. Tollenaars hadden de aanbesteding gewonnen. Zij mochten de opbrengsten voor zichzelf houden en waren daarom algemeen gehaat. Zondaars hielden zich niet aan de Joodse wet. Zij leefden er op los. Ook namen zij de zeden en de gewoonten van de Romeinen over. Zij deden dus wat rechtse Nederlanders van niet-westerse allochtonen verlangen: assimilatie.

Het was dan ook geen wonder dat de Farizeeërs Jezus op deze voor een heiland toch aparte netwerkvorming aanspraken. Volgens Mattheüs ((9: 12-13) kregen zij het volgende antwoord: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars”. Bij Lukas(5: 31-32) klinkt Jezus iets anders. “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.”

Het is duidelijk: het gaat hier helemaal niet over gezondheid maar over bekering. Jezus laat zich juist in met tollenaars en zondaars omdat die Zijn woord het hardst nodig hebben. Dan haalt hij er een voorbeeld bij om het allemaal wat duidelijker te maken. In zijn tijd bestonden er nog geen inentingen. Nergens in de bijbel nemen, Jezus, Jahweh, engelen of profeten een voorschot op uitvindingen die nog gedaan moesten worden. Wie uit dit voorbeeld wil afleiden dat vaccinatie verboden is, ontdoet het citaat van zijn context. Dat kun je ook misbruik of vervalsing noemen.

Het argument dat je door vaccinatie God de voet dwars zet, houdt evenmin stand. In dat geval ontken je immers de almacht Gods. Het is hovaardig te denken dat je als nietig mens de HEER een slag voor kunt zijn. Er bestaat zelfs een zekere verwantschap met het denken van gewelddadige moslimfundamentalisten. Zij zijn er van overtuigd dat God het zonder hun moordlust niet kan klaren. Je wilt dan op zijn minst aan Hem gelijk worden. De engel Lucifer – later beter bekend als Satan of Saytan – is dáárom in de hel gestort, van waaruit hij tot op de dag van vandaag vergeefs probeert de mensen op het verkeerde pad te brengen en het werk Gods te verstoren.

Wie zich om godsdienstige reden niet laat vaccineren, vindt in de Bijbel geen steun.

Naschrift: in een artikel voor het NIW citeert rabbijn Evers uit de Torah. In het boek Deuteronomium (30:19) vindt hij de volgende uitspraak: “Ik neem heden hemel en aarde tegen u tot getuige, het leven en de dood leg ik u voor, de zegen en de vloek; kies het leven.”

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

