Chris Aalberts

Waar was het Volt eigenlijk ooit om te doen? De EU functioneert nog niet echt optimaal. Bij allerlei internationale problemen zou het logisch zijn als de EU zich ermee bezig zou houden, zoals buitenlandse politiek en defensie, maar heeft de EU juist geen bevoegdheden. Op allerlei andere terreinen heeft de EU wel macht, maar wordt die nog niet voldoende democratisch gecontroleerd. Tijd voor een Europese partij die deze problemen daadkrachtig aanpakt, al is het maar door een visie neer te leggen over waar het naartoe moet. Heeft Volt die?

In theorie valt Volt met zijn neus in de boter. Op 9 mei werd de Conferentie voor de Toekomst van Europa gelanceerd: een project van de EU om Europese integratie een nieuwe impuls te geven. Er komen burgerpanels, een digitaal platform en een fysieke conferentie om ideeën uit alle hoeken en gaten van de EU te bespreken, hetgeen zou moeten leiden tot nieuwe wetgeving. De slotconferentie is over ruim een jaar. Volt is er blij mee, want dit is een stap richting meer participatieve democratie in de EU. Lees: burgers kunnen volop meepraten over de toekomst van de Europese samenwerking.

Een kans voor Volt

Volt heeft grote idealen op het terrein van Europese democratie, maar de partij kan weinig verschil maken met één Duitse Europarlementariër, drie Nederlandse Tweede Kamerleden en tientallen raadsleden, meestal uit Duitsland. Deze EU-conferentie biedt Volt dus een mooie kans: iedereen kan ideeën aanleveren en daarbij maakt de grootte van Volt niets uit. Het gaat om kwaliteit en overtuigingskracht. Dit is het moment dat de enthousiasmerende en vernieuwende visie van Volt zich aan het grote publiek kan openbaren, ook in de vele landen waar Volt niet of nauwelijks aanwezig is.

En dus mailde Volt onlangs de Europese leden en andere sympathisanten. De conferentie over de toekomst van de EU heeft een digitaal platform waar burgers oplossingen kunnen formuleren voor een beter Europa, maar het enthousiasme van burgers valt erg tegen, zo meldt Volt. De partij vindt het onbestaanbaar dat de EU-toekomstdiscussie zou kunnen mislukken en dus moet er nu actie komen. De conferentie zal de beloften alleen waarmaken als burgers met een hart voor Europa hun energie bundelen. Daarom heeft Volt een voorstel ontwikkeld: ‘our flagship on the digital platform’.

Volt heeft meer dan 500 steunbetuigingen nodig zodat het voorstel later tijdens de conferentie kan worden besproken, tijdens sessies met burgers en bij de afsluitende bijeenkomst. Dan heeft het een kans om een rol te spelen in het daaropvolgende wetgevende proces. Volt roept de leden op zich in te schrijven, het voorstel te ondersteunen en met vrienden te delen. Met de vijftienduizend leden van Volt was het een makkie om dat doel te halen. In twee weken tijd steunden meer dan 500 mensen het voorstel. De grote vraag is vooral wat zij precies steunen. Wat stelt Volt precies voor?

Europese plannen

U raadt het nooit: het voorstel bedraagt 255 woorden en het lezen ervan neemt maximaal twee minuten in beslag. Het heet A reform plan for a citizen-based European Democracy. Volt wil dat er een sociale, politieke unie wordt gebouwd: een waarlijk democratisch Europa dat geleid en gebouwd wordt door burgers. Daarom moeten stembarrières in de EU worden geslecht, zoals die om mee te doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Er moet een pan-Europees stembiljet komen en een Europese regering, met leiders die gekozen worden door het Europees Parlement. Er moet altijd bij meerderheid worden besloten door de lidstaten en het Europees Parlement moet initiatiefrecht krijgen.

Volt voegt nog een link toe naar de eigen website maar daar wordt dit voorstel nauwelijks uitgewerkt. Zo komt Volt met ideeën die al decennialang over de EU bestaan en die altijd verzanden in onwil van lidstaten en burgers. Je zou het democratie kunnen noemen. Iedereen in Brussel weet dat, net als alle leiders in alle hoofdsteden. Nul nieuwe ideeën, laat staan uitgewerkte voorstellen en sowieso hetzelfde als wat alle pro-Europese fracties in het Europees Parlement al heel lang roepen. En als bonus geen enkel idee hoe de stilstand op dit terrein kan worden overwonnen of hoe tegenstanders kunnen worden overtuigd.

Dit is nou de gênante opbrengst van ruim vier jaar Volt. Het enige wat de partij in huis heeft is een sociale mediastrategie waarmee oude ideeën nog eens worden opgewarmd en rondgepompt, onder het toeziend oog van de eigen leden die zich zo slecht in de materie hebben verdiept dat ze de zinloosheid ervan niet inzien. Op enig intern debat of serieus vermogen tot het ontwikkelen van nieuwe ideeën is de partij niet te betrappen. Hoe overbodig had u Volt willen hebben?