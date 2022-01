Gepensioneerden worden bedrogen

De regering Rutte IV pakt de gepensioneerden opnieuw. Na al veertien jaar geen indexatie en daardoor 25% koopkrachtverlies wordt nu ook de AOW afgebroken. Deze volksverzekering is al sinds 1980 gekoppeld aan het minimumloon, want in een beschaafd land laat je het inkomen van ouderen niet achteruitgaan. Toch denkt het kabinet Rutte IV daar anders over, die willen dat het inkomen van gepensioneerden niet volledig meestijgt met het minimumloon en bedriegen daarmee de kiezer.

Nou moet gezegd worden dat Rutte IV ook de mensen met een minimumloon in de steek laat. Met een beetje geluk gaan de minimumlonen met een zuinige 85 cent per uur omhoog ergens rond 2024, tegen het einde van de kabinetsperiode. Dit terwijl een verhoging van meerdere euro’s nodig is, niet slechts centen. Toch zou ook dit minimale bedrag voor honderdduizenden AOW’ers het verschil kunnen maken tussen een volle kar boodschappen of een lege voorraadkast. ‘Maar ja’, hoor ik u al zeggen, ‘deze schandalige behandeling van gepensioneerden hebben we met zijn allen voor gestemd toch?’

Dat is dus niet waar, de sluwe sloop van de AOW is niet alleen een smerige streek, het is ook kiezersbedrog. Op 27 oktober 2020 stemde de hele Tweede Kamer unaniem in met een SP motie die in niet mis te verstane bewoording eiste dat “de AOW-uitkering gekoppeld blijft aan het minimumloon”. Zo’n recente, volmondig gesteunde motie zomaar bij het grofvuil zetten holt de waarde van de volksvertegenwoordiging en ons democratisch debat uit. Als je die dan toch buiten spel wilt zetten zou op zijn minst het volk hier een uitspraak over moeten kunnen doen, maar ook die mogelijkheid wordt Nederland listig ontnomen.

Tijdens de verkiezingscampagne van 2021 sprak géén van de coalitiepartijen over het niet langer volledig mee laten stijgen van de AOW met het minimumloon. Als gewone kiezer heb je dus niet de kans gehad je uit te spreken over de afbraak van onze gezamenlijke sociale zekerheid. Gelukkig staan in 2022, een paar dagen na de beëdiging van het kabinet, de kranten vol van dit bedrog van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De pijnlijke herinnering aan het schandaal rond de afschaffing van de dividendbelasting in 2017 – die in geen van hun verkiezingsprogramma’s stond, maar daarna wel in het coalitieakkoord – komt weer boven drijven. Rutte en Co bevestigen opnieuw onbetrouwbaar te zijn, het wachten is op de volgende affaire.

Verrast het nog iemand dat ruim 2 op de 3 mensen aangeven geen vertrouwen te hebben in de nieuwe regering? Het door grove schandalen gevallen kabinet maakt via Rutte IV gewoon een doorstart met grofweg dezelfde mensen en precies hetzelfde gedrag. Individualiseren, armoede organiseren en groepen tegen elkaar opzetten.

Mensen willen juist een land dat naar elkaar omkijkt met generaties die voor elkaar zorgen; als je jong bent met school en levensonderhoud, als je ziek bent met zorg en als je je leven lang hebt bijgedragen aan de samenleving met een betrouwbaar AOW en geïndexeerd pensioen. Dat is wat Nederland nu nodig heeft.