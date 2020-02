Nadat Farmers Defence Force (FDF), de gewapende tak van Forum voor Democratie, met succes een machtswissel in de provincie Noord-Brabant forceerde, is bij links Nederland een knop omgegaan over de effectiviteit van geweldloos verzet.

GroenLinks is de eerste linkse partij die openlijk aankondigt haar milities te gaan bewapenen. Dat gebeurt zowel om de achterban te beschermen tegen rechts geweld als om de eigen politieke punten door te drukken.



Nadat Farmers Defence Force (FDF), de gewapende tak van Forum voor Democratie, met succes een machtswissel in de provincie Noord-Brabant forceerde, is bij links Nederland een knop omgegaan over de effectiviteit van geweldloos verzet. Bij eerdere boerenprotesten was al duidelijk geworden dat fysiek machtsvertoon in de openbare ruimte op meer begrip bij de politie kon rekenen dan geweldloze sit-ins vóór milieumaatregelen. Vasthouden aan de bestaande actiestrategie was daarom niet langer zinvol.

‘Het was een moeilijk besluit, want onze partij heeft een lange geschiedenis van pacifisme’, zei partijleider Jesse Klaver tijdens een haastig bijeen geroepen persconferentie. ‘Bovendien, zodra wij ons weerbaar opstellen beginnen mensen direct Pim Pim Pim te kwetteren, maar dat is niet het soort maatregelen dat wij voor ogen hebben. Je moet eerder denken aan het meenemen van prikkeldraad naar demonstraties en bezettingen om te zorgen dat onze actievoerders langer standhouden.’

Andere linkse partijen overwegen het voorbeeld van GroenLinks te volgen. Marianne Thieme, de voormalige leider van de Partij voor de Dieren, wordt vaak genoemd als ondergrondse aanvoerder van de milities. Omdat de achterban niet over groot materieel beschikt, kijkt men met name naar guerrillatactieken om de infrastructuur van de tegenstanders onklaar te maken. Een belangrijk oogmerk van de milities is het afdwingen van stikstofbeleid waar de overheid dat nalaat. Volgens onbevestigde geruchten zouden de eerste oefeningen binnenkort plaatsvinden tijdens een socialistisch jeugdkamp op het eiland Tiengemeten.

Premier Mark Rutte is niet gelukkig met de ontwikkeling: ‘Eigenlijk vinden wij dat steekpenningen de enige manier moeten zijn om politici te overtuigen acties te ondernemen die ze uit zichzelf niet zouden uitvoeren. Wij hebben daar veel ervaring mee en het werkt goed. Maar wij sluiten niemand uit, dus we zullen van geval tot geval bekijken voor welk machtsvertoon we bezwijken.’

FDF-commandant Mark van den Oever reageert strijdbaar op het nieuws: ‘Wij hebben de holocaust overleefd, dus over een paar bleke veganisten walsen we zo heen. Veel van ons hebben bovendien een jachtvergunning. Daar bedoel ik verder helemaal niks mee.’

Van den Oever ontkent betrokkenheid bij een incident in het Brabantse provinciehuis vanochtend. Onbekenden lieten een biggetje los waarop met een soldeerbout de naam van GroenLinks-gedeputeerde Rik Grashoff was aangebracht. Het dier werd later doodgeknuppeld teruggevonden op het parkeerterrein. Van den Oever: ‘Daar hebben wij niks mee te maken. Maar het is natuurlijk wel een leuke grap. Je moet er niet te zwaar aan tillen.’

Ondertussen verlopen de coalitieonderhandelingen in Noord-Brabant in goede harmonie. Naast de afschaffing van stikstofregels bekijken VVD, CDA en FvD ook gedoogmaatregelen voor het dumpen van xtc-afval in natuurgebieden. ‘Eigenlijk heeft niemand daar last van, terwijl de verwevenheid van boven- en onderwereld belangrijk cultureel erfgoed is in Brabant’, aldus een verklaring die het drietal deed uitgaan. ‘Deze coalitie zal er alles aan doen om de economische bedrijvigheid voorrang te geven boven het knellende korset van de wet.’