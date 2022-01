Hamsters zijn geen rotzooi

“Hongkong ruimt tweeduizend hamsters vanwege coronarisico.” Toen ik deze kop las dacht ik: weer dat vreselijke woord ‘ruimen’. Ze gaan de dieren doden. Benoem het dan ook zo. Het is geen rotzooi die je opruimt maar het zijn dieren met gevoel. En waarom kunnen deze hamsters niet in quarantaine, net zoals wij mensen? Waarom toch altijd het zogenaamde ‘zekere voor het onzekere nemen’ en daarom maar alles doden?

Net toen ik mij vreselijk boos over aan het maken was moest ik de rest van het artikel nog lezen. De hamsters blijken uit Nederland te komen. Serieus? Ja hoor, wij exporteren hamsters naar een dierenwinkel in China. En het gaat niet om een paar, maar om honderden hamsters die verkocht worden in The Little Boss pet store in Hongkong.

Aan alle winkels en eigenaren van hamsters is gevraagd hun dieren in te laten slapen. Het gaat om hamsters die na 22 december zijn gekocht. En als we dan toch bezig zijn, dan uit voorzorg ook maar alle andere kleine knaagdieren in de dierenwinkel doden, ook al zijn ze negatief getest. In totaal gaat het om 2.000 dieren, waaronder chinchilla’s en cavia’s. Overigens spelen volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC dieren geen grote rol in de verspreiding van het coronavirus, maar dat terzijde.

Bij het feit dat het diep triest en volstrekt onethisch is dat wij dieren naar alle uithoeken van de wereld verslepen, is het ook een van de oorzaken van de steeds destructievere uitbraken van zoönosen, ziekten die overgaan van dieren op mensen. Het lijkt wel alsof we echt helemaal niets willen leren van de crisis waar we nu middenin zitten. We kunnen blijven praten over vaccins, 2G, 3G, IC-capaciteit en nog heel veel meer, maar als we de oorzaken van deze problematiek niet aanpakken, dan kan ik je garanderen dat we straks terugkijken op deze periode als een eerste, lichte crisis, vergeleken met alles wat ons nog te wachten staat.

Hoe wij met dieren omgaan is desastreus voor ons mensen, andere dieren en voor de planeet. Wij mensen maken met onze 0,01 procent van het leven op aarde alles, maar dan ook alles zeer gestructureerd stuk. En dus zou het nieuwe kabinet vandaag moeten beslissen om het industrieel houden, fokken en exporteren van dieren per direct te stoppen. Of dat nu over dieren in de vee-industrie gaat of huisdieren, dat maakt niets uit. Want ik ga je voorspellen: deze hamsters zijn nu heel even nieuws. En dat de dieren moeten worden gedood wordt over het algemeen geslikt als ‘het is niet anders’.

En over een maand, als de storm is gaan liggen, exporteren we gewoon nieuwe hamsters, want wij helpen mensen in dit soort situaties natuurlijk graag. Denk maar aan die afschuwelijke varkenspest in China. De beelden van duizenden varkens die levend vanuit vrachtwagens in een kuil werden gestort en vervolgens levend begraven zijn gingen de hele wereld over. Het gegil van de dieren ging door merg en been. En de aanblik van de dieren die probeerden uit de kuil te komen, maar genadeloos door de graafmachine werden teruggeduwd, daar heb ik geen woorden meer voor.

En dan is er ineens de marktwerking: er valt wat te verdienen! Die arme mensen daar aan de andere kant van de wereld hebben geen varkens meer. En dus draagt ook Nederland graag een steentje bij. We exporteren gewoon even 500 ‘supervarkens’ via Frankrijk naar China. De beren gaan gebruikt worden om uiteindelijk weer 20 miljoen varkens te kunnen produceren en te slachten. Op een makkelijke en effectieve manier de voorraad aanvullen noem je dat. En ondertussen steken we onze kop in het zand voor de afschuwelijke hoeveelheid vogels die hier in Nederland worden gedood. We zitten middenin de grootste uitbraak van vogelgriep die we ooit in Europa hebben meegemaakt. En wat doen wij na zo’n ‘ruiming’? We vullen de stallen gewoon weer met nieuwe dieren, alsof er niks aan de hand is. De economie moet draaien. En dus heeft ook dit virus alle gelegenheid zich aan te passen, tot een variant ontstaat die zich ook gaat verspreiden tussen mensen onderling.

En ik geef je op een briefje: zoals het er nu naar uitziet komt ons kabinet pas in actie als de IC’s weer vol liggen en helaas zou het dan wel eens te laat kunnen zijn.