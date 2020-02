Voor de zoveelste keer heeft een rechtsextremistische terrorist in Europa een aanslag gepleegd op onschuldige burgers. Deze keer in de Duitse stad Hanau, waar negen mensen met een migratieachtergrond om het leven zijn gebracht.

De daders van dit soort aanslagen noemen in hun manifesten en filmpjes dezelfde racistische complottheorieën die extreemrechtse politici elke dag onder het mom van vrijheid van meningsuiting in het parlement uitbraken. Jazeker, extreemrechtse politici die haat verspreiden, hebben de dood van de negen slachtoffers van Hanau op hun geweten.

Ik zie geen verschil tussen een extreemrechtse politicus en een haatimam. De ene misbruikt een religieus boek om anderen te inspireren onschuldige mensen mentaal of lichamelijk schade toe te brengen. De andere gebruikt het witte ras als argument om mensen te inspireren onschuldige burgers kwaad te doen. Ja, inderdaad, de laatste gebruikt het woord “doden” niet, maar heeft een duidelijk boodschap: de immigranten zijn de bron van al onze problemen, dus doe iets en red het witte ras.

De nieuwe fascisten normaliseren via politiek en media de haat tegen immigranten, wat vervolgens leidt tot geweld. Immers: geweld is een onderdeel van de haat. De gevestigde media doen daar nog een schepje bovenop: het gevaar van sommige bevolkingsgroepen wordt extreem overdreven, maar extreemrechts wordt compleet genegeerd of vaak goedgepraat.

Breivik

De woorden van fascistische politici zullen de een inspireren om racistische leuzen op het huis van immigranten te schrijven, de ander zal geïnspireerd raken om in een gebedshuis brand te stichten. Weer een ander zal een mevrouw met hoofdoek op straat aanvallen of iemand racistisch uitschelden. Maar de woorden van fascistische politici kunnen ook iemand inspireren om anderen lichamelijk ernstige schade toe te brengen of te doden.

Denk aan Breivik, die op vrijdag 22 juli 2011 een dubbele aanslag in Noorwegen uitvoerde, waarbij 77 mensen omkwamen. In zijn 1500 pagina’s tellende manifest, wordt tientallen keren verwezen naar de politieke stellingen van Geert Wilders. Breivik noemt Robert Spencer, Pamela Geller en Geert Wilders uitdrukkelijk als zijn inspiratiebronnen.

Racistische incidenten

Ook in Nederland zijn er meer dan genoeg racistische incidenten, en steeds vaker met geweld. Zo zijn sinds 2001 de bedreigingen en het geweld tegen zogenaamde ‘Islamitische gebouwen’ toegenomen. Er waren meer dan twintig brandstichtingen en er werden vaak molotovcocktails gebruikt.

Uit het nieuwe rapport van Meld Islamofobie blijkt dat de slachtoffers van racistisch geweld voornamelijk moslima’s zijn die een hoofddoek dragen. Zij worden bespuugd, geslagen of geschopt op straat.

Maar de dreiging van extreemrechts wordt niet serieus genomen. De geschiedenis herhaalt zich en klopt op onze deuren, maar wij zijn bezig met het hoofddoekjesprobleem.

Onze overheid beschouwt racistische incidenten als individuele gevallen en doet alsof er niks aan de hand is. De politie gaat nog meer etnisch profileren. Niks aan de hand. De belastingdienst doet aan etnische profilering. Niks aan de hand. Uitzendbureaus doen aan etnische profilering. Geen zorgen maken, wij hebben geen racisme. Makelaars laten zich verleiden tot etnische profilering. Niks aan de hand hoor.

Het slappe links

Linkse politici die eigenlijk de taak hebben om extreemrechtse politici in de politieke arena te bestrijden, doen bijna niks of helemaal niks. Sterker nog: sommigen kopiëren extreemrechts op de bekende onderwerpen zoals immigratie.

Linkse politieke partijen zijn bang de stemmen van hun zogenaamde achterban kwijt te raken: de mensen die net zo denken als een PVV’er of FvD’er. Je krijgt het gevoel dat wij in Nederland een fascisme-epidemie hebben en alle politici van rechts tot links daarmee besmet zijn geraakt.

Natuurlijk moeten wij ook onze kritiekloze journalisten niet vergeten. Als je kijkt hoe kritiekloos een bekende fascist werd geïnterviewd, zou je denken dat Poetin stiekem jaloers is op sommige van onze journalisten.

Onze vrijheid

De mannen en vrouwen die hun leven voor de strijd tegen het fascisme hebben gegeven en voor onze vrijheid zijn gestorven, zullen zich in hun graven omdraaien als ze zouden weten dat met de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland, wel degelijk weer fascisten in het Duitse parlement zitten. En Anne Frank zou niet blij zijn met de nieuwe fascisten in ons parlement.

De Europese en Nederlandse burgers worden bang gemaakt dat hun identiteit verloren zal gaan door de islam en door een multiculturele samenleving. In werkelijkheid zal de opkomst van extreemrechtse partijen het begin van het einde van de Europese en de Nederlandse identiteit blijken te zijn.

Want op hun agenda staat zeker niet alleen de bestrijding van de islam en van de multiculturele samenleving. De vraag voor de toekomst is slechts, welke groep na de immigranten hun volgende slachtoffer wordt. Wij weten al dat rechters en linkse leraren op hun lijst staan.

De geschiedenis herhaalt zich, totdat we de lessen leren die we nodig hebben om ons pad te veranderen. Zover zijn wij niet. Helaas niet.