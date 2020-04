In België en in Frankrijk is hengelen tijdens de coronacrisis verboden. Laat Nederland daar een voorbeeld aan nemen.

Nederlanders zijn meer gaan hengelen (vissen) sinds de uitbraak van het coronavirus en de genomen coronamaatregelen, zo valt in verschillende media te lezen. Daarbij worden mooie beelden geschetst van rustgevendheid en natuurbeleving en worden redenen als het mooie weer, niets te doen te hebben, verveling en zelfs “even bij de vrouw weg” genoemd. Maar wat doet het hengelen eigenlijk met vissen?

Allereerst zijn vissen dieren met gevoel en bewustzijn. Lange tijd heeft men ten onrechte aangenomen dat deze koudbloedige dieren geen gevoel en bewustzijn zouden hebben en dat ze slechts reflexmatig reageren. In een onderzoek naar pijnbeleving van vissen door de universiteit van Edinburgh en het Roslin Instituut in 2003 werden de verschillende zenuwreceptoren rond de bek en op de kop van een regenboogforel gelokaliseerd. Meer internationaal wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen 20 jaar heeft overtuigend aangetoond dat vissen stress, angst en pijn ervaren. Ze leren om pijn te vermijden en maken afwegingen tussen het ondergaan van pijnprikkels, de beloning die er tegenover staat en de intensiteit van de pijnprikkels. Ze proberen gevaren te vermijden en reageren net zoals mensen op gevaarlijke stoffen en pijnstillers.

Wanneer een vis door een hengelaar aan de haak wordt geslagen en binnen wordt gehaald, gebeurt er veel met hem. Hij krijgt een haak in zijn bek, zijn keel of zelfs zijn slokdarm en wordt uit zijn leefmilieu gehaald, waardoor hij niet meer kan ademhalen. Dan wordt hij van de haak in zijn bek of keel ontdaan. Hierdoor kan hij nog ernstiger verwond raken en soms is het verwijderen van de haak niet eens meer mogelijk. Dit levert pijn en stress op. Ook het houden in een leefnet (door hengelaars zelf ook wel sterfnet genoemd) levert stress en beschadigingen op. En dan moet de vis, na eventueel nog gewogen en gemeten te zijn, natuurlijk nog op de foto met de trotse hengelaar. Al deze tijd ondergaat de vis stress en pijn en kan hij niet ademhalen. Maar ook na levend teruggezet te zijn is het nog niet voorbij voor het dier. De verwonding aan de bek bemoeilijkt het opnemen van voedsel. En een groot aantal vissen sterft vanwege de verwondingen, infecties en stress alsnog.

Hengelen levert vissen dus pijn, stress en zelfs de dood op. Dit wetende kun je het hengelen toch niet meer zien als een onschuldige bezigheid, lekker rustgevend of leuk tegen de verveling. Nee, hengelen is dierenmishandeling. Hengelen moet verboden worden. Bij onze Belgische zuiderburen en in Frankrijk is het hengelen tijdens de coronacrisis verboden. Laat Nederland om te beginnen een voorbeeld aan dit verbod nemen. En maak het daarna definitief.