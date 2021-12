De volgende bewindsploeg krijgt een “andere uitstraling” met “nieuw elan”, gaf Rutte onlangs aan. De basis daarvoor is gelegd in het nieuwe regeerakkoord. Een stuk vol prachtige beloften en oplossingen voor een aantal belangrijke sectoren van onze economie en de democratische rechtsstaat.

Uiterst wrang is het dat dit programma is gemaakt door partijen die de afgelopen jaren Nederland op vele terreinen in een wel heel ernstige en zorgelijke situatie hebben gebracht. Veroorzaakt door incompetentie, een verkeerde bestuurscultuur en bovenmatige bescherming van zwakke bewindspersonen.

De burgers in Nederland zullen als er niets ingrijpends veranderd helaas moeten wennen aan de omvangrijke incompetentie bij de overheid en in de politiek. De coronacrisis, de toeslagenaffaire, het Groninger gasdossier en de woningmarkt laten glashelder zien wat er schort aan de competenties van de verantwoordelijke bewindspersonen en ambtenaren. Je moet echt van goeden huize komen om een land met zo’n relatief sterke economie en verdienvermogen zo aan de rand van de afgrond te kunnen hebben gebracht als het gaat om voor burgers essentiële onderwerpen en zaken zoals die nu uitgebreid op papier omschreven zijn in het regeerakkoord.

Dat regeerprogramma las voor mij als een soort pleidooi van een strafrechtadvocaat waarin uitvoerig wordt geschetst dat de client tot inzicht is gekomen en nooit meer in die fout zal vervallen waarvoor hij bij de rechter terechtstaat. Een client die toch zeker een nieuwe kans verdient.

Hoe geloofwaardig is zo’n verhaal nog als er sprake is van client met een hoge graad van recidive? Rutte is drie keer premier geweest en mag het nu voor de vierde keer gaan proberen nadat hij in 2021 ternauwernood een motie van wantrouwen had overleeft. Dankzij D66-collega Kaag die hem niet de genadeklap wilde uitdelen. Een opmerkelijk voorbeeld van nieuw leiderschap dat zij had beloofd.

De corona-aanpak van het kabinet heeft voor alle Nederlanders duidelijk gemaakt dat incompetentie nog steeds de boventoon voert in de bestrijding van de coronapandemie. Maar ook in vele dossiers en affaires die inmiddels bekend zijn. Het vertrouwen en geloof in de politiek is bij burgers tot een dieptepunt gedaald. Voormalig coronagezant Sybesma heeft als ervaren bestuurder in het bedrijfsleven aan den lijve ondervonden hoe diep en wijd verbreid de incompetentie bij de overheid en bewindspersonen reikt. Hij is te beschaafd om zich daarover publiekelijk eens uit te spreken.

Het zou alle coalitiepartijen en hun leiders sieren als ze naar een meerderheid van de burgers eindelijk eens een belangrijke stap zouden zetten die respect zou afdwingen en een begin van herstel van vertrouwen zou inluiden.

Laat zien en bewijs voor Nederland dat de partijprogramma’s belangrijker zijn dan de toevallige poppetjes. Benoem in het nieuwe kabinet uitsluitend nieuwe frisse bewindspersonen. Vooral geselecteerd op vakkennis en competenties in de materie van het ministerie waar men politiek verantwoordelijk voor is in de nieuwe regering. Laat de lijstrekkers de fracties in de Tweede Kamer leiden. Geen lijsttrekker uitgezonderd. Dan kunnen de makers van dit regeerakkoord zelf de uitvoering van het papieren stuk vanuit de controlerende Macht blijven volgen.

Als dat gebeurt kan er eindelijk een beetje hoop gloren aan de horizon van een uiterst moeilijke en in veel opzichten onzekere toekomst die alle burgers te wachten staat.

Nederland heeft recht op een grondige wisseling van de wacht in het kabinet en bij de overheid. Alleen dan kan je geloofwaardig en met vertrouwen herstellen wat er eerst kapot is gemaakt.