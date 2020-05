Geniale wetenschapsmensen als Koch, Virchow, von Behring of Ehrlich speelden onmiddellijk open kaart

Rusland en Iran proberen Britse universiteiten te hacken om aan onderzoeksresultaten te komen rond een mogelijk coronavaccin. Dat deelt de Daily Mail in een verontwaardigd artikel mee. Ongeïdentificeerde “mothers” van de Britse geheime dienst noemen dit gedrag utterly reprehensible.

Klonen van James Bond, whizzkids of niet, zijn ingezet om deze vorm van spionage de pas af te snijden. Tot nog toe met succes, stelt de Daily Mail zijn lezers gerust. Op BNR Nieuwsradio was afgelopen week een vergelijkbare waarschuwing te horen. Pas op met je vaccingeheimen. Voor je het weet gaat een ander land er mee op de loop.

De hackers en de spionnen die proberen andermans geheimen op het punt van medicijnen en vaccins tegen corona te stelen, verdienen onze volledige steun en sympathie. Rond 1900 zouden de onderzoekers die remedies ontdekten tegen volksziektes als cholera, difterie of syfilis zich schamen om hun resultaten geheim te houden.

Geniale wetenschapsmensen als Koch, Virchow, von Behring of Ehrlich speelden onmiddellijk open kaart. Wie het zou wagen, patent aan te vragen op een vinding, viel ten prooi aan de diepe verachting van de hele academische wereld. Op Netflix is daarover een prachtig gemaakte serie te vinden, Charité.

Maar nu, vandaag de dag, in deze afschuwelijke, barbaarse eeuw, is het onderzoek naar remedies voor deze ziekte die onze beschaving direct bedreigt, geheim. Utterly reprehensible, volstrekt laakbaar is het dat de onderzoeksinstellingen van overheid en bedrijfsleven hun ontdekkingen, hun technologieën, hun successen en hun dwaalwegen niet onmiddellijk online aan de mensheid ter beschikking stellen.

De reactie dat ánderen het ook niet doen is voor onderzoekers geen argument om net zo goed het deksel erop te houden. Dit leidt er alleen maar toe dat we langer machteloos zullen blijven tegenover het coronavirus. Het onderzoek naar een remedie wordt immers gefrustreerd door een tyfus- en kolerementaliteit die een smet vormt op de nagedachtenis van de grote medische pioniers uit het verleden.

Er zullen nu zogenaamde realisten opstaan volgens wie deze opvatting getuigt van naïviteit en wat in sommige kringen heet deugmensengedrag. Dat zijn geen realisten. Zij zijn juist sukkels en naïevelingen omdat zij zich tot geestelijke slaven laten maken van de profiteurs en de machtswellustelingen die in deze ramp vooral een kans voor zichzelf zien.