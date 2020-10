Het is 2020 en vrouwen verdienen per uur gemiddeld nog steeds 14 procent minder dan hun mannelijke collega’s. En dat terwijl ongelijke betaling al bijna veertig jaar wettelijk verboden is. Dat pikken we niet langer. Daarom dien ik vandaag samen met GroenLinks, de SP en 50Plus een initiatiefwetsvoorstel in om een gelijke beloning tussen mannen en vrouwen af te dwingen.

Wat we hiermee willen bereiken is dat de werkgever verantwoordelijk wordt voor een gelijke beloning binnen een organisatie. De werknemer moet niet langer verantwoordelijk zijn om loondiscriminatie te constateren en aan te kaarten. Met dit voorstel is de werkgever verplicht te laten zien dat in de onderneming gelijk loon voor gelijk werk wordt geboden.

Hiermee draaien we het huidige systeem om. Want als je op dit moment wil aantonen dat je minder verdient dan je mannelijke collega, dan moet je talloze barrières doorbreken om daar iets aan te doen. Je moet het allemaal zelf uitzoeken. Dat is natuurlijk de wereld op z’n kop.

Deze wet zal er daarom ook voor zorgen dat bedrijven met meer dan 250 medewerkers elke drie jaar een certificaat halen. Daarmee tonen ze aan dat in hun onderneming gelijk loon wordt geboden. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven, volgen er boetes.

Het is namelijk te gek voor woorden dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen. Vrouwen verdienen daardoor op dit moment nog steeds jaarlijks honderden euro’s minder dan hun mannelijke collega’s, terwijl zij hetzelfde werk doen. Hoog tijd voor dwingender maatregelen dus. Voor meer informatie kan je hier het hele wetsvoorstel lezen en hier de toelichting.