Het nieuwste dieptepunt van Geert Wilders

Heeft u ook het 2e Kamerdebat gezien over de regeringsverklaring? Nee? Dan heeft u een nieuw dieptepunt gemist. Terwijl in het NOS-Journaal Breivik werd getoond die de nazi-groet bracht in de rechtbank, was op NPO Politiek Geert Wilders aan het woord. Dat was me een vertoning!

Wilders ging enorm tekeer tegen collega Kamerleden met een niet-Nederlandse achtergrond. Maar ook tegen onder anderen familieleden van Kamerleden en een echtgenoot van een minister. Die werden met naam en toenaam in het debat genoemd, omdat ze naar de mening van Wilders mogelijk niet zouden deugen (understatement!).

Het leidde tot veel verontwaardiging en enkele aansporingen in de richting van de voorzitter om nu eindelijk eens in te grijpen. Ze greep echter niet echt in, terwijl Wilders toch echt wel heel erg over de schreef ging.

Het was weer eens gelukszoeker hier, dieven en verkrachters daar als het over asielzoekers ging. Hij had het over een “roedel” die op diefstal en verkrachtingstocht ging, maar ook oude vrouwen uit hun rolstoel gooide. Hij zou het zelf gezien hebben in Ter Apel.

Toch schrok ik ervan dat Kamerleden niet aansloegen op de term “roedel”. Daarmee worden asielzoekers ontmenselijkt. Een roedel bestaat namelijk uit honden of wolven. Iedereen heeft daar wel een beeld bij. Het is voor het eerst dat ik in een politiek debat één parlementariër op deze wijze hoor spreken over mensen. Eigenlijk zei Geert Wilders: asielzoekers zijn maar beesten.