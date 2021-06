Al sinds de vorige eeuw bankier ik met volle tevredenheid bij Triodos. Ik las daarom met extra interesse het interview in de Volkskrant dit weekeinde met Peter Blom, de vertrekkend CEO van deze duurzaamste bank van Nederland. Daarin stond dat hij een extra jaarsalaris meekrijgt en zo in 2020 op een inkomen van 744 duizend euro uitkwam. De reactie van Blom was dat die vertrekregeling is bedoeld om nu hij 65 is nog wat andere dingen te doen op het vlak van duurzaamheid en bankieren. Hij krijgt dus naast een riant pensioen, plus een enorme bonus, de kans hetzelfde te doen wat hij al jaren als CEO deed.

Hij verdedigde de bonus verder met de woorden: ‘…dat het in lijn is met ons eigen beloningsbeleid en Nederlandse wetgeving’. Dat het in lijn is met het beloningsbeleid van een ideële bank als Triodos is juist het probleem. Dat het wettelijk niet illegaal is, moet voor deze bank allesbehalve een valide argument zijn om zo’n hoog salaris en enorme bonus te vergoelijken. Ook wel in de volksmond samengevat als: ‘links lullen, rechts vullen’.

Wat het nog erger maakt is dat mensen die zoveel verdienen meestal verantwoordelijk zijn voor een veel grotere voetafdruk. Maar ik ga ervan uit dat Blom in die ruim veertig jaar dat hij bij Triodos heeft gewerkt, vooral heeft geconsuminderd en dus flink heeft gespaard.

Als hij werkelijk zo idealistisch is, dan schenkt hij die opgepotte miljoenen aan een echte ideële organisatie en regelt hij meteen dat zijn opvolg(st)er genoegen neemt met twee, maximaal drie keer een modaal salaris. Dat is pas werkelijk in lijn met hoe een echte non-profitorganisatie zou moeten zijn.

Ideële organisaties die zich daar niet aan houden zijn in mijn optiek slechts in een andere betekenis ideëel: ‘niet-bestaand’.