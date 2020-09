Famke Louise begrijp ik wel. Ze is niet net zo dom als Thomas Berge en ze is niet net zo sluw als Bizzey. Maar iets dat ze zei in het interview bij Jinek vond ik wel tof. Tussen de wrede volwassenen door, mocht ze wat zeggen en dat was: ‘Daarom zit ik nu wel hier’. Daar gaat het haar om; aandacht genereren. Althans, aandacht voor zichzelf. Over de problemen die de cultuursector ervaart had ze weinig te vertellen. Haar vader is piloot en die vliegt niet meer. Daar heeft Nederland grof gezegd schijt aan.

Ze bracht wel de verdeeldheid in de maatschappij aan het licht. Veel burgers vinden de verdeling van onze belastingcenten oneerlijk. Zij kan de woorden niet vinden, geeft niet. Ik doe het graag voor haar – en in de aanloop naar volgende interviews schrijf ik met plezier haar spiekbriefjes. Deze was van kwaliteit Trump, voor een persconferentie over TikTok of Russische spionnen. Heel veel herhalen, ontkennen, omdraaien, toegeven, verstrikt raken en dan struikelen maar niet afgaan. Verwarrend.

Laat ik vooropstellen: niemand (op een paar domme jongeren en B-artiesten na) is het eens met #ikdoenietmeermee. Zelfs de initiatiefnemers hebben de oproep offline gehaald. Het was een vrij laffe actie, zonder aanvullende informatie of onderbouwde standpunten. Op social media even snel zeggen dat je niet meer mee doet met de maatschappij is een beetje gek. Laat je dan soeverein verklaren, wat betekent dat je écht niet meer meedoet. Voeg de daad bij het woord om het maar zo te zeggen.

Nog dommer is zeggen dat je ergens niet meer aan mee doet, als je honderdduizenden of zelfs een miljoen volgers hebt. Die kijken naar jou op, want jij bent supercool en je maakt supergave muziek. Iets over een sloot en erin springen. Jonge fragiele zielen zijn wat dat betreft net schapen. Ongevormd en richtingloos, afhankelijk van de groep. Net als de B-artiesten die meedoen aan #ikdoenietmeermee.

Ik zou deze actie willen fine-tunen. Fossiele bedrijven als Shell en KLM worden gespekt in tijden van corona. Naar schatting krijgt Shell van het pandemiefonds een goedkope miljardenlening. Dat geld sluizen ze direct door naar aandeelhouders. Het enige waar Shell en KLM tijdens de crisis onder leiden is dat mensen zich minder verplaatsen. Er worden minder fossiele brandstoffen verbruikt (heel goed voor planeet, echt top) en dat vinden zij (en kennelijk ook onze overheid) heel erg.

De culturele sector kreeg initieel 482 miljoen van de overheid. Na lang zeuren werd dat bedrag 700 miljoen. Daarom zou ik #ikdoenietmeermee graag aangepast zien in: #fuckshell. Daar draait het toch echt om? Ons belastinggeld gaat niet naar ons genot, ons welbevinden, onze ontspanning. De tijd die we graag spenderen in theaters, bioscoopzalen, clubs, cafés en concertzalen wordt ons ontnomen door fucking Shell. Fossiele brandstoffen zijn nodig voor het opwarmen van ons huis en voor onze nodige tripjes naar Bali. Toch hoeft dit niet te betekenen dat Shell kan doen en laten wat ze willen en de cultuursector moet leiden.

Ben je het oneens met #ikdoenietmeermee en ben je het oneens met #ikdoewelmee? Gebruik dan de supertoffe hashtag: #fuckshell. Hoe dan ook zit je safe met deze hashtag. Niemand zal je lastigvallen door te zeggen dat Shell wel een mooi bedrijf is (dat is het niet). Iedereen prefereert twintig concerten over een vakantie, want #fuckshell. Wat zeg ik? We kunnen niet eens op vakantie door het coronavirus. Zonder verwarming houden we het nog wel uit tot medio november. Koud? Trek je maar een trui aan, want #fuckshell. Niemand hoeft met de auto naar werk, want thuiswerken is veiliger en efficiënter en #fuckshell. We willen concerten bezoeken. Meer recreatieruimte tot onze beschikking. Gevoelige dichters hun hart zien verliezen tijdens een voordracht in de kroeg. Meer lachen om cabaretiers en huilen om Bizzey.

We moeten weer leven; #fuckshell