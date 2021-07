Hoe goed werkt het vaccin nu echt?

Vorige week dinsdag heb ik mijn tweede vaccin gehaald. Gelukkig heb ik tot nu toe weinig last gehad van bijwerkingen. Toch durf ik nog niet de teugels te laten vieren. De besmettingen zijn op zo’n hoog niveau dat ik mezelf het liefst de hele dag thuis verstop. Zolang ik niet zeker weet of de vaccins ook daadwerkelijk werken, blijf ik liever voorzichtig.

Bij alles wat ik doe weeg ik zorgvuldig af of het verstandig is. Zo ben ik voor het eerst sinds 1,5 jaar weer een dagje naar Texel geweest met mijn ouders. Het was fijn om mijn familie weer te zien. Het was net voor het moment dat de besmettingen explosief toe namen dus het voelde relatief veilig.

In de weken daarna stegen de cijfers ineens hard. Ik wachtte vol spanning of de maatregelen weer versoepeld zouden worden. Dit gebeurde niet. Wat mijn bewegingsvrijheid bemoeilijkt is dat veel mensen de maatregelen loslaten omdat ze gevaccineerd zijn. Is dit een schijnveiligheid? Dat zou ik wel heel graag willen weten namelijk, voordat ik mijn leven weer durf op te pakken.

Als ik boodschappen doe zijn mensen totaal niet meer bezig met afstand houden en er zijn nog maar enkelen die een mondkapje dragen. Dit terwijl de cijfers op hetzelfde niveau zitten als tijdens de winter weken waarop de avondklok werd ingevoerd.

Pas vroeg ik in het zwembad of ik er even langs mocht, maar er werd nauwelijks een stap opzij gedaan. En dan heb ik het nog niet eens over grote evenementen zoals de kermis in Tilburg waar mensen dicht op elkaar gedrukt staan te genieten van de attracties.

Alle angsten en twijfels over de veiligheid van het vaccin kosten mij behoorlijk wat energie. De ziekenhuisopnames nemen langzaam toe, dan vraag ik mij af hoeveel van de ziekenhuisopnames zijn gevaccineerd en hoeveel procent van de mensen die momenteel op de ic liggen zijn gevaccineerd? Heb ik inderdaad de juiste keuze gemaakt en ben ik echt verzekerd van veiligheid tegen het virus?

Als aanstaande dinsdag de persconferentie is hoop ik van harte dat er een journalist zal zijn die deze vraag zal stellen en dat hier ook echt antwoord op wordt gegeven.

Want hoe kun je beweren dat iets werkt als uiteindelijk het tegendeel bewezen wordt?