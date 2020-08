Je kunt er niet meer omheen: online coaches. Business-coaches. Vruchtbaarheids-coaches. Mindset-coaches. Slaap-coaches. Minimalisme-coaches. Instagram-coaches. MLM-coaches. Waarom wil iedereen opeens coach worden en wat heb je eraan om met een coach samen te werken?

Ik moet eerlijk bekennen dat ik tot vorig jaar behoorlijk onder de coaching spell zat. In 2019 heb ik namelijk meer dan €3500 geïnvesteerd in coaching programma’s rondom (spiritueel) life coaching. Waarom? Omdat ik ervan overtuigd was dat ook ik coach zou kunnen worden. Ik zag het als een logische vervolgstap in mijn online carrière. Na jarenlang over een duurzame en bewuste lifestyle geblogd te hebben en hiermee honderden vrouwen via de mail, DM’s en soms een koffiedate geholpen te hebben, was het tijd om dit professioneler aan te pakken en er geld voor te vragen. De coaches die ik sprak vonden dit ook allemaal een goed idee. En zo begon mijn coaching avontuur…

Het pad naar coach worden: online cursussen

Ik heb in totaal drie coaching cursussen gevolgd. Waarom drie, vraag je je misschien af? Omdat ik na de eerste (en goedkoopste cursus, zo’n €250) niet het idee had dat ik nu anderen kon helpen. Ik wilde graag vrouwen helpen om bewuster te leven, maar niet alleen vanuit mijn eigen ervaring, waar deze cursus op hamerde. Want daar geloof ik niet zo in als het gaat om life coaching. Iedereen is immers anders, leert op een andere manier en heeft andere overtuigingen over zijn of haar leven.

Daarom ging ik op zoek naar een betere cursus die me meer tools zou geven. In de online coaching wereld worden cursussen trouwens vaak “opleidingen” genoemd, maar ik vind ze niet vergelijkbaar met een echte opleiding en gebruik daarom het woord cursus of programma.

Ik kwam uit bij een coach waarvan ik eerder een online programma gevolgd had. Zij focust zich naast life coaching ook op bepaalde spirituele principes, zoals de Law of Attraction, waar ik ook wel in geloof.

Ik betaalde zo’n €1000 voor haar life coaching cursus met certificaat. Ook al heb ik bewondering voor wat zij online neerzet, de cursus was het geld echt niet waard. Zo’n 80 procent van de cursus ging over personal branding en social media. Hoe haal je klanten binnen? Wat voor imago creëer je van jezelf? Hoe zorg je ervoor dat anderen jou als geloofwaardig en betrouwbaar zien?

Nadat ik de cursus had afgerond, had ik nog steeds niet het idee dat ik vrouwen kon helpen. Ze gaf dan wel wat tips over hoe zij haar coaching-trajecten opzet en hoe ze klanten binnenhaalt, maar echte coaching-tools had ik nog steeds niet. Ik begon aan mezelf en dit wereldje te twijfelen: bestaan er dan geen tools waarmee je mensen kunt helpen? Coaching is toch meer dan enkel een ‘perfect’ imago online creëren en vervolgens vanuit je eigen ervaring mensen te helpen?

En nog een coaching programma…

Een paar maanden later werd ik op een ander online programma geattendeerd. Ditmaal van een bekende coach en auteur, wiens boeken ik bijna allemaal gelezen heb. Zij en fans van dit programma prezen het de hemel in: this is the real deal. Met deze ‘officiële’ cursus word je niet alleen een succesvol coach, maar ook een spirituele leider, entrepreneur en heb je alle tools om online en in persoon mensen te helpen met hun leven. Het klonk veelbelovend en dus besloot ik me aan te melden voor het luttele bedrag van €2000 (auw!).

Deze cursus was een stuk completer dan de eerdere twee die ik gevolgd heb. Het zag er visueel mooi uit, er werden wekelijks verschillende goede video’s en bestanden upgeload en ik zat in een actieve Facebook-groep. Ik heb de cursus een jaar geleden afgerond en wat me het meest bij is gebleven zijn de motiverende woorden van de coach en een stukje extra zelfvertrouwen over mijn skills. Maar om nu te zeggen dat ik een succesvol coach en entrepreneur ben geworden na het afronden? Nee.

Wat me daarnaast een beetje tegenviel was dat ook dit programma, zoals zoveel online, een vervolg had. Een next level. Dit is heel vaak zo bij online cursussen, waarbij je aan het einde te horen krijgt dat je eigenlijk nog niet klaar bent en nog een programma aan moet schaffen.

En zo kom je als (aspirant) coach op een pad terecht dat nooit eindigt. Er is altijd weer een nieuwe cursus, een ‘Mastermind’, een besloten Facebook groep, een live training, een motivatie dag of wat dan ook om aan je skills te blijven werken. Het is heel makkelijk om hier maandelijks honderden of duizenden euro’s aan uit te geven. De succesvolle coaches beloven je de wereld, dus met elke cursus of extra aankoop krijg je het idee dat dit het verschil gaat maken. Je gelooft dat je hiermee echt een succesvol coach gaat worden.

De coaching Mastermind en Facebook groepen

Naast deze cursussen zat ik inmiddels in aardig wat Facebook-groepen met overige (aspirant) coaches, volgde ik veel gratis en goedkope seminars (altijd met een upsell) en zat ik in een zogenaamde ‘Mastermind’ voor coaches en vrouwelijke entrepreneurs. Hier las ik dat veel coaches het eigenlijk maar lastig vonden om aan klanten te komen. Onderling werden tips uitgewisseld. Hoe vaak ik wel niet het volgende las:

“Je moet aan je imago werken! Plan een professionele fotoshoot in en leen een dure tas of auto zodat je succes uitstraalt!”

“Geloof je wel genoeg in jezelf? Gebruik je al de Law of Attraction? Wanneer je in jezelf gelooft komen de klanten vanzelf!”

“Hey girl! Voor maar €47 mail ik je mijn scripts om mensen over te halen om jouw coaching aan te schaffen, succes gegarandeerd!”

“Heb je er al eens over nagedacht om in plaats van life coaching, coaches te coachen? Dat is op dit moment financieel een stuk aantrekkelijker… DM me voor meer info, ik ben hier toevallig net een cursus over aan het maken!”

Wat ook grappig was: ik begon bepaalde gezichten en namen te herkennen in deze besloten Facebook-groepen. Dit waren vaak dezelfde namen die reviews achterlieten bij andere coaches en hun programma’s. In die reviews waren ze lovend over de coaches en hun eigen succes, maar in de Facebook-groepen gaven ze eerlijk toe dat ze geen klanten hadden en inmiddels een bijbaantje als barista hadden aangenomen.

Wat ik minder grappig vond: hoe normaal het in de coaching wereld is om geld te lenen om een cursus of training aan te schaffen. Telkens wanneer iemand twijfelde of ze iets wel kon betalen, werd ze toch overgehaald om het te doen. Want voor iets dat mogelijk je leven kan veranderen is even rood staan toch niet zo erg? Het zou zonde zijn als je je door iets zoals geld lenen laat tegenhouden om niet aan jezelf te werken!

De NLP coaching cursus

Ik was bijna klaar om mijn droom als coach op te geven. Ik had inmiddels genoeg echte ervaringen gelezen van coaches die financieel niet rondkwamen en de manieren hoe veel coaches aan klanten komen (door te liegen en een nep imago te creëren). Toen kwam NLP op mijn pad. NLP staat voor Neuro-linguistic programming en wordt door veel coaches gebruikt, ook in Nederland. De coaches die ik sprak die NLP gecertificeerd waren, waren er allemaal over te spreken.

Het leek veelbelovend, aangezien NLP je verschillende tools geeft om mensen echt te helpen. Ook EFT tapping was onderdeel van de NLP-cursussen die ik tegenkwam, een tool die mij erg geholpen heeft.

Maar een NLP-cursus uitzoeken is nog een hele opgave, want er bestaan duizenden. Alleen al in Nederland vind je in elke stad verschillende trainingen en NLP-opleidingen. Ook bestaan er online cursussen die je een NLP-certificaat geven na het succesvol afronden van de cursus. Ik besloot onderzoek te doen naar deze online cursussen en vroeg informatie aan bij drie bekende cursussen, waarvan twee me werden aangeraden door coaches die ik kende.

Ik stond na mijn onderzoek bijna op het punt om de aanbetaling over te maken (van een totaalbedrag van, schrik niet, zo’n €5000), maar iets in me zei dat ik het niet moest doen. Het klonk veelbelovend, maar ik had ook mijn twijfels. Over de opdrachten bijvoorbeeld en hoe deze beoordeeld werden. Om NLP-coach te worden moet je mensen tijdens de cursus coachen en zo worden je skills beoordeeld. Maar bij de online cursussen was het voldoende om dit met je vriend, moeder of beste vriendin te doen. Je kon dit dus eigenlijk een beetje faken en zo tijdens de gehele cursus niemand echt coachen.

Bij andere cursussen was één praktijkdag nodig om het certificaat te bemachtigen. Tijdens deze praktijkdag kon je de opdrachten samen met andere coaches uitvoeren. Ik twijfelde of dit wel voldoende was. Zou ik hiermee ook vreemden kunnen helpen? En was dit een investering van €5000 waard, geld dat ik eigenlijk niet had?

Iedereen kan zichzelf coach noemen

Op aanraden van iemand in een besloten Facebook-groep besloot ik om eerst het NLP-materiaal aan te schaffen, zonder complete cursus en certificaat. Dit kan al vanaf €10 en hiervoor krijg je zo’n 30 uur aan videomateriaal en een e-book met alle NLP-modules en theorie. Aan de hand hiervan besloot ik uiteindelijk om niet door te gaan met de NLP-cursus.

Ik vond de methodes op de één of andere manier een beetje manipulerend overkomen. Er ligt een grote focus op het overtuigen van mensen en hun gedrag aan te passen met de manier hoe je spreekt, om zo hun onbewuste brein te overtuigen van nieuwe geloofsovertuigingen. Ik geloof er ergens wel in, maar om dit zelf te gebruiken in sessies voelde een beetje apart. Het paste gewoon niet bij mij. Ook herkende ik opeens verschillende NLP-methoden terug bij andere coaches in hun video’s en teksten op social media. Het werd me opeens heel duidelijk waarom sommige coaches zo overtuigend waren…

Daarnaast had ik al het materiaal al in mijn bezit vond ik het niet waard om €5000 te betalen voor een certificaat en toegang tot nog een Facebook-groep. Want inmiddels had ik iets ontdekt: iedereen mag zichzelf coach noemen. Ik zou nu groot op mijn website kunnen zetten dat ik een succesvolle life coach ben die NLP-tools gebruikt om ook jou super succesvol te maken. Niemand die daar iets tegen kan doen, want het woord coach is niet beschermd en certificaten of opleidingen zijn niet verplicht. En als iemand het vraagt, kan ik eerlijk zeggen dat ik drie coaching ‘opleidingen’ heb gedaan en een zelfstudie NLP van meer dan 30 uur. Ik zou al die lezers die ik gratis geholpen heb via de mail en koffiedates kunnen benoemen als ‘klanten’ die ik geholpen heb. Technisch gezien zou ik dan niet eens liegen… Maar zo voelt het wel.

Wat ik geleerd heb

We zijn bijna aan het einde gekomen, maar ik wil nog een aantal lessen met je delen die ik geleerd heb.

– Nothing is as it seems. Coaches die zich online als heel succesvol en gelukkig presenteren zijn achter de schermen vaak ongelukkig en verdienen bijna geen geld.

– Veel coaching-cursussen zijn bullshit. Met zelfverzonnen certificaten, nep-reviews en beloftes die niet nagekomen worden. Doe echt heel goed onderzoek, voordat je geld investeert in een coaching-cursus.

– Veel coaches zijn niet in staat om jouw problemen op te lossen, want ze hebben hier niet voor gestudeerd en gebruiken vooral hun eigen ervaring om jou te helpen. Heb je echt mentale problemen of wil je een trauma verwerken, ga dan naar je huisarts en laat je doorverwijzen naar een specialist.

– Geloof geen coaches die jou benaderen op social media. Hoe vaak ik wel niet DM’s krijg van coaches die aan mij zien dat ik een ‘geboren coach’ ben. En dat ik met hun hulp mijn talenten ga ontwikkelen om zo ook heel veel mensen te kunnen helpen. Dit is onderdeel van hun marketingtechniek en dit zullen ze dagelijks tegen honderden mensen zeggen.

– De coaching industrie is booming en er wordt niet alleen geld verdiend met het coachen van mensen, maar ook steeds meer met het coachen en trainen van (aspirant) coaches. Dat is ook een reden waarom er zoveel NLP-trainingen en cursussen zijn. Hier valt namelijk meer geld mee te verdienen dan met het 1-op-1 coachen van ‘gewone’ mensen.

– Je kunt veel leren door boeken te lezen over coaching-methoden en via goedkope cursussen als je dat wilt. Ik heb meer dan €3500 uitgegeven, maar had dit ook allemaal voor minder dan €100 kunnen leren met één goedkope NLP-cursus en door twee of drie boeken te lezen.

– De coaching wereld begint steeds meer op een MLM te lijken: het recruiten van nieuwe coaches, het verkopen van programma’s (ook van anderen via affiliate links), de volgende levels… Ik vind het steeds shadier worden.

Wil ik nog coach worden?

Ik heb hier vaak en lang over nagedacht. Mijn intentie om coach te worden was goed: ik wilde vrouwen helpen om gelukkiger te worden. Om zichzelf te vinden en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Ik dacht dat als ik een paar coaching-cursussen zou doen ik in staat zou zijn om anderen te helpen. Maar hoeveel ik ook investeerde in cursussen en trainingen, ik heb me nooit als een echte coach gevoeld.

Op een gegeven moment heb ik mezelf dan ook de vraag gesteld of ik wel echt coach wilde worden. Was dit een wens die diep in mij zat, of was ik verleid door de industrie en de vele motiverende berichten die ik ontving van andere coaches (die altijd iets te verkopen hadden)? Ik realiseerde me dat ik vrouwen ook op andere manieren kon helpen. Op de manier hoe ik het al jaren doe: door herkenbare verhalen te schrijven en overige online content te maken.

Ik heb daarom voor nu besloten om niets met de cursussen en tools die ik heb te doen. Althans, niet als coach. Ik deel soms dingen die ik geleerd heb in blogartikelen en wellicht dat ik ooit een kleine online cursus maak. Maar dan wel rondom een onderwerp waar ik veel van af weet en ook echt vragen van lezers over krijg. En dat zal absoluut geen coaching cursus worden

Dit artikel verscheen ook op de website van Sophie.