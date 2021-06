Het is zover. Oranje schijnt de achtste finale te hebben bereikt. Het treedt aan in Boedapest tegen een vooralsnog onbekende tegenstander.

In Boedapest.

In de hoofdstad van Viktor Orban, premier van Hongarije.

Achterlijk, noemde zijn collega Rutte diens verbod op alle uitingen met betrekking tot homoseksualiteit- en transgenderkwesties voor zover die onder ogen zouden kunnen komen van minderjarigen. De Hongaarse premier drijft de spot met de mensenrechten, Ons land zal dan ook de sancties steunen die de Europese Commissie voor hem in petto heeft.

Volgens de media maakt een heel oranje legioen zich op naar Boedapest af te reizen. Men telde al tienduizend supporters met een kaartje. Zij gaan de oevers van de Donau oranje kleuren.

Dat is te eenzijdig.

Hongarije verdient alle kleuren van de regenboog zodat de tegenstanders van het regime Orban een hart onder de riem wordt gestoken.

Aan het gezicht van Frank de Boer kun je meteen zien dat hem de vrijheid van iedereen om zichzelf te zijn ten diepste is toegedaan. Je mag dan ook van hem verwachten dat hij – enthousiast gesteund door de spelers – alle Nederlanders oproept in Boedapest een armband met de regenboogkleuren van de seksuele diversiteit te dragen. Uiteraard gaat Frank daarbij allen voor. Wij Nederlanders brengen behalve onze juichcapes ook onze regenboogvlaggen mee omdat wij alle mensen – wat hun geaardheid ook moge zijn – het beste gunnen. Uiteraard gaan we – via Frank de Boer waarschijnlijk – de fans van de tegenstander uitnodigen hetzelfde te doen en ook de kleuren van de regenboog te dragen.

Wij gaan niet zomaar een feestje vieren in een land waarvan de premier de democratie en de vrijheid steen voor steen afbreekt, terwijl de corruptie hoogtij viert en het publiek bij de neus wordt genomen met zogenaamd patriottisme en nationale trots. Dat laatste heeft Viktor Orban een zekere populariteit bezorgd in rechtse kringen hier te lande. Vandaar dat we Wilders, Baudet, noch Eerdmans horen nu hij een rechtstreekse aanval doet op de LHBTI-gemeenschap in Hongarije. Hij is nu eenmaal geen moslim.

Het Oranjelegioen kan dat volgende week rechttrekken. Door te laten zien dat het ballen heeft.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger gas evenmin.