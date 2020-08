Ruim 35 jaar praktijkervaring in hulp bieden aan ondernemers in zwaar weer leverde belangrijke lessen op. Zoals de ervaringsregel dat we als adviseurs vaak aan een bepaalde uitlating van een ondernemer over “op vakantie gaan” al konden voorspellen of de ondernemer zijn bedrijf zou kunnen redden of niet. Die uitlating was de volgende: “Ik ben eigenlijk wel toe aan een korte vakantie”. Als dat na een lange tijd van hard werken onder zware druk en hectiek werd gezegd moest je als adviseur oppassen. Je wist immers dat het zwaarste gedeelte voor het bedrijf en de ondernemer nog moest komen en de ervaring leerde ook dat juist in een ogenschijnlijke rustige periode belangrijke ontwikkelingen konden plaatsvinden. Waarop snel en adequaat gereageerd moest worden. Aan de andere kant gunde je van harte de ondernemer even een relatief ontspannen rustperiode om zich weer goed op te kunnen laden.

De uitkomst van het besluit om op vakantie te gaan of niet wees opmerkelijk genoeg opvallend vaak uit dat die ondernemers die wel op vakantie gingen, na terugkomst de grip op hun bedrijf dusdanig definitief kwijt waren dat een faillissement vaak onontkoombaar was geworden. Een fenomeen dat mij erg doet denken aan de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus in Nederland.

Rutte en zijn ministers zijn ook de afgelopen periode in de zomerstand gegaan en zijn nu ook de grip behoorlijk kwijt geraakt. Dat baart ernstige zorgen omdat veel huidige coronavraagstukken om een visie en helder beleid vragen. Vanwege belangrijke ontwikkelingen die gedurende de zomerstand zich hebben aangediend. Zoals het feitelijk gedrag van mensen tijdens de versoepeling van de maatregelen en het weinig coöperatief meewerken van jongeren aan het testbeleid. Maar ook de thans naar buiten gebrachte oververmoeidheid van het zorgpersoneel dat nog niet hersteld is van de eerste golf aan besmettingen. Om nog maar te zwijgen over de terechte noodkreten van veel ondernemers die niet meer weten waar ze aan toe zijn door onduidelijk en tegenstrijdig beleid.

De door Rutte en De Jonge aangekondigde plannen om de grip weer te krijgen op deze nieuwe ontwikkelingen en de vermanende woorden aan burgers die zich niet houden aan de coronaregels moeten eerder als wanhoopsdaad gezien worden dan als krachtig en beheerst crisisbeleid. Alle voor de zomerstand al bekende vraagstukken staan nog immer open. Zoals de gemiste kans om ventilatiesystemen in scholen en verpleeghuizen alvast te controleren. Een inmiddels ook door het RIVM erkende belangrijke bron van besmettingen. Met een beetje pech begint het najaar en de alsdan te verwachten stijging van het aantal besmettingen al direct in september. Als het weer omslaat en het kouder en natter wordt en de scholen weer open zijn.

De kans is groot dat straks alles tegelijk gaat komen. Niet alleen een stijging van het aantal besmettingen maar ook de te verwachten golf aan faillissementen en een verdere stijging van het aantal werklozen. Het is te hopen dat de hiervoor omschreven ervaringsregel dan niet opgaat want dan is de ellende vermoedelijk niet meer te overzien. Dat vraagt immers visie, leiderschap en daadkracht in crisistijd. De afgelopen periode heeft men daar in Nederland helaas weinig van kunnen zien.