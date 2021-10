Hoe word ik Homo Wapiëns in tien eenvoudige stappen

De Homo Wapiëns, ook wel ‘wappie’ genoemd, is een sociaal-psychologische aftakking van de normaal denkende mens die zijn habitat heeft gevonden in een welvarend land. De opvallendste kenmerken van deze mensachtige zijn: afwijkend en pseudowetenschappelijk denken, gevoelig voor meeloopgedrag en bijgeloof, onduidelijke primaire angsten, een hoge mate van hypocrisie en zeer wantrouwend tegenover de regering, RIVM, statistieken en meetbare causale verbanden.

Je kunt wel begrijpen dat deze niche (rol in de natuur) niet voor iedereen is weggelegd en dat je misschien niet thuishoort tot deze populatie. Desalniettemin zijn hier tien stappen die je kunnen helpen om toch een kans te maken op het Wappiedom.

1. Jij bent de Bron.

Overtuig jezelf dat je te allen tijde recht hebt op al je vrijheden, omdat je het verdient om in één van de meest welvarendste landen te wonen. Je hebt dus ook het recht om een infectiebron te zijn met vrije uitloop. Dat je hierdoor de gezondheid van anderen in groot gevaar brengt (volgens die anderen) is voor jou niet relevant. Je hebt immers je eigen medische mening daarover.

2. Noem het corona-deurbeleid van Nederland discriminerend.

Je krijgt geen toegang tot horecagelegenheden en bepaalde events zonder coronapas, en dat is gemeen! Een negatieve PCR-test verleent weliswaar toegang maar is niet relevant omdat je genoeg (niet wetenschappelijk onderbouwde) voorbeelden op YouTube en Facebook kunt vinden die de geloofwaardigheid van dit soort testen uitdaagt. De gevaccineerden en de zorgverleners discrimineren jou niet direct, maar omdat ze de coronaregels van de overheid volgen toch eigenlijk weer wel.

3. Noem het corona-deurbeleid van Nederland apartheid, als punt 2 niet werkt.

Het door Nederland ontworpen woord ‘apartheid’, of filosofie, klinkt lekker in de mond en is elders recent pas afgeschaft (1990), dus historisch relevant. Tijdelijk je luxe-privileges niet mogen gebruiken uit besmettingsvoorzorg voelt natuurlijk net zo hard en traumatisch aan als tweeënveertig jaar systematisch geweerd, gediscrimineerd, gemarginaliseerd, gecriminaliseerd, geëlimineerd of zelfs vermoord worden om een stom detail zoals huidskleur. Als iemand uit een minderheidsgroep repliek durft te geven op dit punt, roep dan ‘slachtofferrol’ of iets dergelijks, want wat weten zij nou?

4. All Wappies Matter.

Als je een tijdje geleden ‘All Lives Matter’ hebt geroepen, ontken dat en verander je hashtag in #AWM . Je bedoelde toen niet ‘alle levens’ natuurlijk, alleen dat van jou. Jouw bewegingsvrijheid en je privilege zijn nou eenmaal ten alle tijden belangrijker dan zeuren over systematische racisme.

5. Flirt met rechts.

Trek je gevoel van gediscrimineerd voelen door naar rechts, en flirt met populistische partijen die, zoals ze zeggen, burgers zoals jij een stem geven! Dat ze je ontevredenheid oogsten om hun kiesklantenbestand te vergroten is alleen maar positief, omdat ze als grotere partij meer invloed kunnen uitoefenen in de politiek om aandacht te vragen voor het voortbestaan van Wappiedom. Misschien ben je niet helemaal eens met het volledige vernietigingsprogramma van populistische leiders, maar nood breekt nou eenmaal algemene mensenrechten. Vrijheid boven alles.

6. Zoek en gij zult vinden (op internet).

Dat vaccinaties niet preventief werken maar een gevaar zijn kun je bewijzen door je eigen verhaal te creëren over Covid-19. Maak gebruik van medische, biologische en genetische termen (zie onder) ook al weet je de betekenis, functie of toepassing er niet van. Lekker belangrijk.

Vergeet niet in je verhaal het woord ‘vaccineren’ te koppelen aan allergieën, onvruchtbaarheid, autisme en moord, al bestaan daar (nu nog) geen geen causale verbanden of statistieken voor om het te onderbouwen. Zoek op internet en gij zult vast wel een blog, video of een opinie daarover vinden.

Hulpwoorden: Vector, prevalentie, humorale afweer, antigeen-antistof complex, cytokinen, endotoxinen, macrofaag, B-lymfocyt, cytoxische T-cel, mestcel, dendriet cel, apoptose, pathogeen, mRNA, DNA, genoom, mutatie, reverse transcriptase, receptoreiwit, virulentie, MHCII, HLA systemen, virusenvelop, capside, transmembraan.

7. Vermijd lugubere historische pre-vaccinatie statistieken van epidemieën.

“…In de 19e eeuw zijn wereldwijd miljoenen mensen overleden, ernstig ziek geworden of moesten misvormd door het leven gaan omdat er geen vaccinaties bestonden tegen polio, dodelijke mensenpokken, mazelen en meningitis. Dat is nu gelukkig anders. Vaccinaties hebben veel ziektes nagenoeg uitgeroeid en beschermen de…”

Blablabla… vermijd dit soort literatuur. Ga naar punt 8.

8. Weiger alle vaccinaties, ook als je een serum nodig hebt.

Wanneer je wordt gebeten, door een giftige slang of door een hond, kun je niet wachten op je trage immuunsysteem en dood gaan. Een serum zorgt ervoor dat je direct (niet jouw eigen) antistoffen toegediend krijgt om het slangengif of de tetanusbacterie (uit de bek van de hond) te neutraliseren. Dit heet onnatuurlijke passieve immuniteit.

Neem dit serum niet ! Je weet immers nooit welke andere bestanddelen er in zo’n prik zitten.

Andere manieren van immuniteit verkrijgen zijn overigens:

natuurlijke actieve immuniteit: wanneer je besmet en ziek wordt en het overleeft.

natuurlijke passieve immuniteit: wanneer je antistoffen krijgt via moedermelk (van je eigen moeder natuurlijk).

onnatuurlijke actieve immuniteit: wanneer je wordt gevaccineerd.

Maar dat wist je natuurlijk al…

9. Toon spijt dat je in de pre-wappie tijdperk een DKTP- en BMR-vaccinatie hebt gehad.

Je was jong en wild en iedereen nam vaccinaties. Dat je daarom nu niet dood bent of met de schadelijke gevolgen moet leven, zoals permanente polio gerelateerde verlamming is niet te bewijzen (door jou). Jij bent in ieder geval blij dat je niet autistisch bent geworden daardoor. Net als Princes Christina (1947-2019) die weliswaar moet leven met één blind oog en een vertroebelde lens in het andere omdat haar moeder rode hond kreeg terwijl ze zwanger was van haar. Autisme is toch echt erger.

10. Wees hypocriet als je intensieve zorg (en een IC-bed) nodig hebt.

Het zal je maar gebeuren. Je bent besmet door Covid-19 (zeggen ze) ernstig ziek geworden en nu moet je worden opgenomen. Beschuldig integere medici en ander zorgpersoneel van onkunde en meeloopgedrag pas nadat je geholpen bent beter te worden. Door een zuurstofmasker praten is gewoon lastig.

Ga ook niet discussiëren met anderen over de Big Pharma, levensreddende medicijnen, prikken en de pijnstillers die je krijgt toegediend. Zieke mensen zijn immers vaak in de war.

Waarschijnlijk zal je horen dat je behoort tot de negentig procent Covid-19 spoedpatiënten die niet zijn gevaccineerd en daardoor onnodige veel druk leggen op de zorg. Hierdoor moeten andere spoedpatiënten, die wel gevaccineerd zijn, langer wachten op bijvoorbeeld een hartoperatie. Geloof dan dat het ligt aan in een falend (ziekenhuis)beleid en nooit aan jou.

Jij bent immers de bron.