Hoe zou je een coronacomplot moeten organiseren?

Al maanden voeren de wappies harde actie tegen het coronabeleid van het kabinet. Onze vrijheid wordt beknot, vinden Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en oprichter van de actiegroep Viruswaarheid Willem Engel. Ik ben van mening, zoals ik op deze plaats al eerder heb betoogd, dat in elke georganiseerde samenleving de vrijheid van de mensen aan banden wordt gelegd. Je mag niet roven, je mag niet moorden, je dient rechts te houden in het verkeer, achter het stuur geldt een appverbod en het is niet toegestaan aan 18-minners alcohol te schenken. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Natuurlijk, iedereen heeft recht op zijn eigen standpunt. Maar wat ik niet goed snap is dat de wappies daarbij voortdurend ageren tegen de betutteling door deskundigen. Nu trekt Baudet weer van leer tegen artsen die een helmplicht willen voor fietsers. Onderzoek heeft volgens de denktank Artsen voor Veilig Fietsen uitgewezen dat dat de kans op dodelijk letsel met 71 procent zou verkleinen. Zelf draag ik nooit een helm als ik op de fiets zit, maar misschien moet ik dat wel gaan doen. In ieder geval komt het niet bij me op om de deskundigheid van artsen in twijfel te trekken. Zij hebben ervoor doorgeleerd, ik niet. Datzelfde geldt voor tal van andere experts, over wie ik nog niemand heb horen zeggen dat ze maar een eind wegkletsen.

Zo rijd ik zonder erover na te denken over een brug of in een tunnel. Geen fractie van een seconde vraag ik me daarbij af of de ingenieurs die zo’n ding hebben ontworpen de boel wel goed hebben berekend. Terwijl mij toch een gruwelijke dood zou wachten als het antwoord ‘nee’ luidt. Ook stap ik zorgeloos in een vliegtuig, hoewel ik me daarbij volledig overgeef aan minimaal twee deskundigen: de fabrikant van het toestel en de piloot die het bestuurt. Baudet doet dit ook, denk ik, net als Engel en alle andere wappies. Ik vermoed zelfs dat Baudet (evenals Engel) gewoon naar de dokter gaat als hij zich niet lekker voelt en zonder er bij na te denken de medicijnen slikt die deze gediplomeerde medicus hem voorschrijft. Waarom dan wel die enorme twijfels als het om het coronavaccin gaat?

Omdat het daarbij een complot betreft, zullen Baudet en Engel roepen. De overheid plant met het vaccin microchips in je, zodat ze je kunnen besturen. Of weet ik welke onzin ze verzinnen. Nog nooit heb ik Baudet of Engel horen uitleggen hoe dat complot dan georganiseerd is. Want als er inderdaad sprake is van een samenzwering moeten zeer uiteenlopende landen als China, Rusland, Hongarije, Nederland, de VS en noem maar op erbij betrokken zijn. Zij spannen dan blijkbaar allemaal samen om de burger in de smiezen te kunnen houden. Al hun politieke controverses zetten ze opzij om dat gezamenlijke doel te bereiken.

Als ik het goed heb vindt zowel Baudet als Engel overigens dat corona maar ‘een griepje’ is, waarover de overheden veel te veel koude drukte maken. Als dat laatste klopt vereist het eveneens een innige wereldwijde samenwerking tussen landen die het verder helemaal nergens over eens zijn.

Mocht de angst voor corona daadwerkelijk door de overheid worden aangewakkerd, dan moeten vele duizenden ambtenaren daar trouwens van op de hoogte zijn. Hoe kan het dat zij tot dusver nog niet al klokkenluidend naar de media zijn gestapt? Misschien durven ze dat niet in China, waar de leiding van het land de doodstraf kan opleggen aan iedereen die uit de pas loopt. Maar toch wel in bijvoorbeeld Nederland, waar dankzij lekkages elke dag nieuwe schandalen in de krant staan?