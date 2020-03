Wopke Hoekstra ontwikkelt zich snel tot de Ebenezer Scrooge van de Europese Unie en een bekering zoals in het beroemdste kerstverhaal aller tijden lijkt niet in zicht. Hij heeft het zelfs bestaan om een onderzoek te eisen naar de redenen waarom een aantal lidstaten de afgelopen jaren géén buffer heeft opgebouwd. Alsof op het ministerie van Financiën niemand het Financieele Dagblad, de Financial Times, Handelsblatt, Les Echos, of de Wall Street Journal leest.

In het overleg met zijn collega-ministers van Financiën heeft Hoekstra zich verzet tegen de inzet van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Het scheppen van Eurobonds is helemaal vloeken in zijn remonstrantse kerk. Zelfs de Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, is niet zo halsstarrig.

Wij maken momenteel ongekende, extreme omstandigheden door. Steeds meer regeringen zetten hun economie stil in een poging om door het ophokken van de hele bevolking het coronavirus te remmen. Nu al is duidelijk dat dit bijzonder ernstige gevolgen heeft. Er is een crisis in de maak die alles in de schaduw stelt wat wij op dit punt de afgelopen eeuwen hebben gezien. De aard daarvan is volstrekt uniek. Landen hebben wel geprobeerd elkaars productiecapaciteit plat te bombarderen maar een bewust gewilde mondiale stilstand, dat heeft de mensheid nog nooit meegemaakt. Het is nu geen tijd voor geouweteringhoer zoals wij dat in Schiedam bij gelegenheden als deze zeggen. Er is in onze prachtige stad nog een sterkere term voor maar die blijve voor een volgend keer bewaard. Het is eveneens een werkwoord en het rijmt op Rutte.

Woensdagochtend meldde Goedemorgen Nederland dat minister Schouten van Landbouw zich in Brussel gaat melden voor extra financiële steun want onze boeren schatten dat zij voor vijf miljard het schip in gaan, vooral omdat de export van hun producten wegvalt. Ook verwachtten zij door gebrek aan buitenlandse werknemers problemen met het binnenhalen van de oogst. Gast van de dag Onno Hoes verkneukelde zich een beetje. Wij hadden tenslotte de afgelopen decennia genoeg aan de Europese Unie betaald. Laten we nu eens wat terughalen.

Dat zal wel goed lukken als een Hoekstra landen met zeer zware coronaproblemen nog eens extra met de rug tegen de muur zet omdat zij de afgelopen jaren niet zuinig genoeg zijn geweest. Het ontbrak er nog maar aan dat hij zijn collega’s het verhaal van de krekel en de mier vertelde. En dan komt een collega van hem opzichtig in Brussel bedelen voor haar boeren. Ze krijgt vast en zeker te horen dat Nederland de eigen spaarpot waar het zo trots op is, maar moet aanspreken.

We zitten er met zijn allen in. We zijn allemaal de klos. Wij zullen met zijn allen uit het diepste dal van der eeuw moeten klimmen. Als we nu teveel tijd verliezen met holier than thou verhalen van superrijke lidstaten, zullen landen als Spanje en Italië ons in hun ondergang meesleuren. Bovendien: toen het het Nederlandse bedrijfsleven massaal om overlevingssteun vroeg, heeft deze christendemocraat ook niet gevraagd of zij het bijbelverhaal over Jozef, de zeven vette en de zeven magere jaren dan niet kenden.

Misschien denkt U nu: “Dat klopt niet, want Jozef hielp toch juist toen het land in nood verkeerde”. Dan moet je Genesis 47: 20-25 eens lezen. Eerst heeft Jozef de Egyptenaren gedwongen al hun vee af te staan in ruil voor voedselhulp. Dan gebeurt het volgende: Jozef kocht alle akkergrond van de Egyptenaren voor de farao op want alle Egyptenaren verkochten hun akkergrond, zo erg hadden zij onder de hongersnood te lijden. Zo kwam al het land in bezit van de farao. En in alle delen van Egypte maakte Jozef het volk tot slaaf. Alleen de grond van de priesters kocht hij niet op want de priesters kregen een vaste toelage van de farao en zij konden van dat inkomen leven. Daarom hoefden zij hun grond niet te verkopen. Jozef zei tegen het volk: “Nu heb ik Uzelf en Uw grond voor de farao gekocht. Hier hebt U zaad. Zaai de akkers daarmee in. Van de opbrengst moet U voortaan een vijfde aan de farao afstaan. Dat kunt U gebruiken als zaaigoed en voedsel voor Uzelf, Uw kinderen en verdere familieleden”. Ze antwoordden: “U hebt ons leven gered. Als U het zo wilt Heer, zullen wij de farao voortaan als slaaf dienen.”

Inderdaad, dat is net Dijsselbloem tegenover Griekenland. Dat is nu Hoekstra in het overleg met zijn EU-collega’s. Maar voor KLM en consorten gaan de graanschuren wagenwijd open ook al hebben zij liever dividend uitgedeeld en risicovolle investeringen gedaan dan een spaarpotje gevormd. Zeker omdat ze de hogepriesters van het kapitalisme zijn.

Dezer dagen bewijst Hoekstra ons land in Brussel geen dienst. Integendeel. Hij zet ons land voor schandaal.