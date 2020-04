De coronacrisis is niet alleen een brenger van slecht nieuws. Het trekt wel een zware wissel op onze maatschappij. Het zijn en worden heel moeilijke tijden voor een grote groep mensen, die zo stinkend hun best hebben gedaan. Maar ja, door de stilstand van de economie is een flink deel van hen afhankelijk geworden van een vorm van uitkering. Het is heel mooi dat we met zijn allen de pechvogels de hand reiken.

Toch is er iets heel fraais te ontdekken in deze crisis. Tot drie maanden geleden waren mensen die een uitkering ontvingen, zakkenvullers, profiteurs, bankhangers en potentiële fraudeurs. Daarop werden volslagen ridicule controlemaatregelen losgelaten. Zo kregen we rechercheurs die “tandenborstels tellen”, met “leasehonden” door buurten patrouilleren, buren bevragen over “verdacht gedrag” en die in auto’s mensen achtervolgen. Ook werden er vingerafdrukken afgenomen en onwettige algoritmes op mensen losgelaten. Ze zouden maar één euro teveel uitkering ontvangen, die “labbekakken” (aldus de VNO-NCW). Ook werden rare tegenprestaties geëist. Je moest gaan werken zonder salaris, door de FNV ook wel “dwangarbeid” genoemd.

Maar het roer is helemaal om. De grote toestroom aan werkloze zzp-ers , ontslagenen en mensen met arbeidstijdverkortingen heeft ertoe geleid dat we elkaar weer zijn gaan vertrouwen. Je krijgt snel een uitkering en je hoeft geen enkele tegenprestatie meer te leveren. We zijn met zijn allen tot het inzicht gekomen dat die waanzinnige controles en dwangmaatregelen niet nodig zijn. De meeste mensen blijken als bij toverslag gewoon te vertrouwen te zijn. Is dat niet geweldig nieuws?

Ik lees nog wel dat een deel van de politiek en ambtenaren nog niet goed kunnen omgaan met dat nieuwe vertrouwen en die ridicule controles nog steeds willen uitvoeren op de nieuwe toestroom. Maar dat zou verleden tijd moeten zijn. We moeten nog wel even van die stomme controlemaatregelen op de “gewone” uitkeringsgerechtigden af. Ze blijken opeens helemaal niet meer nodig. Eindelijk! Hoera, we vertrouwen elkaar.