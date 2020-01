Hugo de Jonge heeft dinsdagavond bij Jinek op RTL4 zijn campagne tegen immigranten en buitenlanders voortgezet. Hij stelde niet, zoals zijn medestanders eerder beweerden, een maatschappelijk thema aan de orde. Hij maakte ongegeneerd stemming om zo aanhang te verwerven, eerst voor het politiek leiderschap van zijn partij en daarna om de verkiezingen te winnen.

Dat bleek uit de manier waarop hij de vragen van Eva Jinek beantwoordde. Zij wilde graag weten wat dan het plafond moest zijn en hoe vergrijzend Nederland de gaten wilde vullen die op essentiële punten in de arbeidsmarkt vallen. De Jonge draaide overal om heen. Het bleef volstrekt onduidelijk wat hij in concreto wilde doen aan het door hem geponeerde gevaar van de immigratie. Hij had geen idee. Dat geeft voedsel aan de stelling dat hij de kiezers alleen maar bang wil maken in de hoop dat zij dan bij hem redding zoeken.

De Jonge constateerde wel dat het werven van immigranten voor de zorg geen goed idee is, omdat taalproblemen bijvoorbeeld in de operatiekamer voor grote medische missers konden zorgen. Dat mogen de vele niet uit Nederland afkomstige artsen en verpleegkundigen in hun zak steken.

Een kleine halve eeuw geleden al werden wij Schiedamse jongens van stavast verblijd door de komst van allemaal Ierse verpleegkundigen naar de dr. Noletstichting (of het Gemeenteziekenhuis, dat weet ik niet meer). Er vielen geen doden. Integendeel, deze Ierse vrouwen waren een enorme verrijking voor de gezondheidszorg en de gezelligheid in de stad. Het is een triest gelegenheidsargument.

Wat wilde De Jonge dan wel doen om de tekorten in de zorg op te vangen? Er moest een reorganisatie komen. Drie jaar lang heeft hij de kans gehad daarvoor de grondslag te leggen. Niets uitgevoerd. Geen begin mee gemaakt. Zelfs geen richting aangegeven. Op de vraag “Hoe dan, mijnheer De Jonge”, bleef hij opnieuw het antwoord schuldig.

Als immigratie niet het antwoord is op de toenemende zorgvraag, dan bestaat er maar een oplossing en die werd in diezelfde uitzending gegeven. Professor Erik Scherder was eveneens bij Jinek te gast om vragen te beantwoorden over de gevaren van de alcohol voor de kwaliteit van de hersenen. En passant voerde hij een krachtig pleidooi voor veel bewegen ook op jonge leeftijd. Dat voorkwam later grote gezondheidsproblemen. Je zou, zei hij, daarom meer moeten investeren in gymnastiek- en muziekonderwijs. Dat was een concreet en uitvoerbaar voorstel.

Het zwijgen van De Jonge sprak nu boekdelen.

Zo werd impliciet duidelijk, hoe er maar één manier is om het vergrijzingsprobleem in Nederland op te lossen als wij ons houden aan de restricties die Hugo de Jonge zogenaamd wil opleggen: minder bewegen, meer roken, meer zuipen. Dan is het snel afgelopen met de cohorten ouwelui die voor hun dood nog tien tot vijftien jaar met Alzheimer of zo in peperdure verzorgingstehuizen wegkwijnen.

Vervang het gymnastiek- en muziekonderwijs door extra computerkunde zodat de burgers in hun productieve jaren zoveel mogelijk aandeelhouderswaarde kunnen toevoegen aan de bedrijven waarvoor zij werkzaam zijn. Voer een krachtige verlaging van de accijnzen door op alcohol en tabak. Geef drugsgebruik zoveel mogelijk vrij, al dan niet via een gedoogmodel als dit problemen met het buitenland mocht opleveren. Hef al die rookverboden op de werkplek en in openbare ruimtes op. Herstel de asbak overal in ere, zeker in kroeg, bioscoop, theater en openbaar vervoer.

De kosten verdien je terug door het feit dat mensen dan aan het eind van hun leven niet meer zoveel improductieve jaren hebben maar eerder worden verenigd met hun Schepper in de hemel. Zou dat niet geweldig zijn?