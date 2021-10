Huis zonder keuken

De verontwaardiging op Twitter viert hoogtij nadat D66-lijsttrekker en horecaondernemer Reinier van Dantzig in De Telegraaf een plan lanceerde om appartementen in Amsterdam te bouwen zonder keukens maar met een gemeenschappelijke binnenplaats om te koken. Dat hij 3,5 ton voor 60m2 zonder eigen keuken of wasvoorziening bovendien betaalbaar noemt, levert de aspirerende wethouder wonen voor de gemeente Amsterdam vooral hoon en geen stemmen uit mijn bubbel op. Want wie zit er nou te wachten op de vergeten rode sok van de buren tussen je witte was of de aangekoekte klodders pastasaus van de vorige kok op het gedeelde fornuis?

Je hebt geen rekenkamer nodig om te snappen dat dit plan onrealistisch is. Maar blijkbaar kon Van Dantzig niets beters verzinnen om zich te profileren als de volgende vernieuwende kandidaat voor de functie. En dat is dus wat ik niet snap. Waarom zijn authentieke politici die het lef hebben om mislukte plannen terug te draaien en te repareren zo dun gezaaid? Want daar liggen de oplossingen voor de wooncrisis voor het oprapen.

Zo moeten we allereerst af van de verhuurdersheffing. Als de regering het alleen maar symbolisch wil doen, laat de gemeente Amsterdam dan de woningcorporaties subsidiëren voor het bedrag dat ze aan verhuurdersheffing kwijt zijn. Wel onder voorwaarde dat er geen sociale huurwoningen meer verkocht worden en er nieuwe woningen bij worden gebouwd. En graag met een dichtgetimmerd contract zodat we niet weer huizen bestemd voor de lagere inkomens binnen luttele maanden in handen van investeerders over zien gaan.

Roep in plaats van bouwen, bouwen nou eens verbouwen, verbouwen. Koop leegstaande kantoorpanden op als gemeente en verbouw ze tot appartementencomplexen met gemengde sociale- en middenhuur. Zorg dat het levensloopbestendige, energieneutrale en toegankelijke woningen zijn met een goede binnentuin. Dat de regering de huurprijzen in de vrije sector niet wil limiteren, betekent niet dat de gemeente Amsterdam dat niet in eigen beheer kan doen. Al dan niet in samenwerking met de corporaties.

Verplicht projectontwikkelaars tot het afstaan van minimaal een derde van hun woningen per project aan betaalbare huur die door de gemeente Amsterdam wordt gereguleerd. En durf dat nou eens vast te leggen voor de komende eeuw zodat de lange termijn voor de verandering wel bewaakt is. Stop met het klakkeloos uitgeven van vergunningen voor verbouwingen en verkameringen, en draai illegale verbouwingen terug in plaats van ze dan achteraf toch maar te vergunnen. Handhaaf op airbnb-overtredingen, en liever nog, vind een manier om toeristenverhuur in woningen helemaal te verbieden. Want waarom zouden we die oneerlijke concurrentie met de hotelsector überhaupt nog accepteren nu we heel goed weten welke schade de deeleconomie aanricht?

En in vredesnaam, stop met plannen maken waarbij de in het nauw gedreven burger de prijs voor slecht beleid betaalt. De bestuurders verkwanselen het recht op wonen aan investeerders, en bieden de woningzoekende als dure troostprijs een huis zonder keuken aan?!