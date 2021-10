De situatie is buitengewoon precair en juist nu is het belangrijk dat levensreddende hulp kan binnenkomen. Sancties hebben voorheen de levering verhinderd. Nederland en de rest van de wereld moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat humanitaire hulp de Afghaanse bevolking kan bereiken.

Door: Sudipta Kumar, Directeur ActionAid Afghanistan en Marit Maij, Directeur ActionAid Nederland

De tragedie die zich de laatste maanden in Afghanistan heeft ontvouwen is een ramp waar de wereld niet van weg mag kijken. Uit cijfers van de VN blijkt dat sinds begin augustus 676.000 Afghanen op de vlucht zijn in eigen land en dat aantal zal dramatisch stijgen. Het is een grote humanitaire crisis, waarin vooral vrouwen en meisjes het zwaar te verduren krijgen. ActionAid verspreidt voedsel en voorraden aan de meest kwetsbare mensen in de gebieden rond Mazar E Sharif, Herat en Kabul, waar tienduizenden mensen op zoek zijn gegaan naar veiligheid.

Gezinnen slapen in verlaten gebouwen, moskeeën, scholen en kampen. De meerderheid van de mensen op de vlucht zijn vrouwen en kinderen. Er is geen toegang tot veilige toiletten en voor moeders die borstvoeding geven is er geen veilige plek dit te doen. In een van de kampen die we in Mazar E Sharif steunen, kregen we te horen dat 300 gezinnen één toilet moeten delen. Tenten ontworpen voor 10 personen worden gebruikt door 50.

Ook voedsel is een urgente zorg voor velen. Al voor de huidige geëscaleerde situatie zorgde ernstige droogte, lage inkomens als gevolg van COVID-19 en aanhoudende werkloosheid voor een voedselcrisis. De prijzen van rijst, vlees en olie zijn verdubbeld. Banken en sommige markten blijven gesloten blijven. Dit vergroot de onzekerheid of en hoe de voedselcrisis afgewend kan worden. Voor velen die hun huis hebben verlaten, is terugkeren geen optie omdat er niets is om naar terug te keren. Door de gevechten werden mensen gedwongen hun huizen te verlaten in het midden van het zaaiseizoen, wat betekent dat ze niets te oogsten hebben en dus ook in de nabije toekomst geen voedsel of inkomen kunnen genereren. Velen verloren daarnaast hun huis in de gevechten.

ActionAid is actief in zeven provincies in Afghanistan. Dankzij sterke relaties met lokale partners en gemeenschappen zijn wij in staat geweest om ook in de huidige situatie door te gaan, inclusief ons werk met meisjes en vrouwen. Wij zien dat humanitaire hulp nu cruciaal is. Voedsel, noodopvang, medische zorg, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne zijn de meest urgente prioriteiten in de overvolle kampen.

Helaas zien we dat de bestaande voorraden voedsel en belangrijke items zoals dekens en hygiënepakketten voor vrouwen en meisjes zeer beperkt beschikbaar zijn. De activiteiten van hulporganisaties zijn verstoord door grenssluitingen en banksluitingen, hoewel er leveringen zijn die Kabul binnenkomen. De Afghanen zijn afhankelijk van buitenlandse hulp en steun. De bevolking van Afghanistan bevindt zich in een acute crisis en het is daarom van cruciaal belang dat sancties vitale operaties niet blokkeren of stoppen, zoals we in het verleden hebben gezien.

Honderdduizenden dreigen in hun eigen land ontheemd te raken en de meerderheid van deze mensen zijn vrouwen en meisjes. Daarom moet alles op alles gezet worden om ervoor te zorgen dat humanitaire hulp kan doorgaan. Wereldleiders, met inbegrip van de Nederlandse regering, moeten alles in het werk stellen om te zorgen voor blijvende steun aan de bevolking van Afghanistan en met name vrouwen en meisjes om een nog grotere humanitaire ramp in het land te voorkomen.

Sudipta Kumar, Directeur ActionAid Afghanistan

Marit Maij, Directeur ActionAid Nederland