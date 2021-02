Je kunt van Rutte zeggen dat het tenminste onverlaten zijn die een Hitlersnor op zijn konterfeitsel aanbrengen. Thierry Baudet doet het bij zichzelf. Zijn opmerking dat de processen van Neurenberg onwettig waren, maken ten volle duidelijk wat er onder zijn schedeldak borrelt en blubt. Wat Baudet te berde bracht heeft algemene verontwaardiging gewekt. Overal viel te lezen en te horen dat deze processen juist een reactie waren op het extremisme en daarom alle steun verdienen. Op die manier liet bijvoorbeeld het CIDI zich uit.

Vrijwel alle reacties op Baudets uitspraak gingen aan de kern van de processen voorbij. Na de capitulatie van Duitsland riepen de geallieerden het tribunaal van Neurenberg in het leven om een nieuw gedefinieerde soort misdaden te berechten, namelijk misdaden tegen de mensheid (of de menselijkheid zoals het Engels woord humanity in dit verband naar mijn idee verkeerdelijk werd vertaald). Deze waren zo groot, zo afschuwelijk, zo veelomvattend dat zij iedereen op deze wereld aangingen. Daarom konden de daders – ook de medeplichtigen – alleen voor een internationale rechtbank worden gedaagd. Dat hadden de vier voornaamste geallieerde landen, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Sovjet-Unie, in 1943 al onderling afgesproken.

Uiteindelijk waren vijftig landen tot de coalitie tegen de asmogendheden toegetreden. Zij maakten geen deel uit van de rechtbank maar stuurden wel waarnemers. De samenstelling van het gelijksoortige tribunaal in Tokio, waar Japanse kopstukken zich moesten verantwoorden, was wel breder samengesteld. Daarin zetelden rechters uit elf landen, waaronder het onze. Officieel heetten de bijzondere rechtbanken van Neurenberg en Tokio internationaal militair tribunaal.

Aan het eind van de vorige eeuw is de draad van Neurenberg weer opgepakt. Ditmaal was er een hoofdrol voor de Verenigde Naties. Het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Strafhof werken allebei onder auspiciën van de internationale volkerenorganisatie. Het berecht verdachten van vier soorten misdaden: genocide, misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden en agressie. Dat laatste wil zeggen het voeren of voorbereiden van een agressie-oorlog. Eigenlijk zijn die categorieën bij elkaar een uitwerking ven het begrip “misdaden tegen de mensheid”.

Dat is vergeleken met Neurenberg en Tokio een hele stap vooruit. Je kunt nu niet meer zeggen dat de overwinnaars de verliezers voor het gerecht dagen. Door de affiliatie met de Verenigde Naties wordt nu geoordeeld uit naam van de hele mensheid. Het gaat in dit verband dus niet over het aanpakken van extremisme maar over het buiten de wet stellen van specifieke, gruwelijke misdaden, die sinds de Tweede Wereldoorlog tot op heden nog steeds plaatsvinden.

Soms denk ik: het is met het politiek bewustzijn in Nederland triest gesteld.

En Baudet? Hij had in zijn opmerking verschillende internationale gerechtshoven kunnen noemen maar het was juist Neurenberg dat bij hem naar boven kwam. Dat is veelzeggend genoeg. Het is duidelijk naar welk beeld en gelijkenis hij Nederland wil inrichten. Laat hem gaarkoken in de soep die hij zelf heeft opgezet.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen. En de affaire rond het Groningse aardgas ook niet. Vooral nu Omtzigt het ineens kalm aan moetedoen.