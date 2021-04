Ik zag hem zitten in de Tweede Kamer. Er hing een grote eenzaamheid om hem heen. Hij was zijn eigen vleesgeworden doctrine. Het kan snel gaan: de man die zich tien dagen terug nog triomfantelijk opmaakte om de formatie naar zijn geroutineerde hand te zetten, was over de houdbaarheidsdatum heen. Hij was niet meer van deze tijd.

Hij was de enige fractievoorzitter in het hele parlement die het deksel op de pan wilde houden. De anderen begrepen dat zij de geur op moesten snuiven van wat de verkenners hadden toebereid, hoe onaangenaam die ook mocht zijn. Daar had Pieter Omtzigt voor gezorgd, die eventjes naar Den Haag was gekomen, om zich als Kamerlid te laten beëdigen. “Die notitie is niet geschreven. Iemand heeft die geschreven”, zei hij.

‘s Avonds legde Sywert van Lienden bij Op1 uit waarom het nog weken duurt voor scholen coronasneltests binnen krijgen. Ze moeten eerst uit de bulkverpakking worden gehaald. Daarna worden ze in kleinere doosjes verpakt. Het scheelt een dubbeltje per set als je dat in Oost-Europa laat doen. Alle tests gaan eerst per truck heen en weer, twee lange ritten dwars door ons werelddeel. Niemand vroeg wie precies voor deze aanpak verantwoordelijk was.

De vaccins stapelen zich op in de koelhuizen terwijl in de prikstraten de rust heerst van het kerkhof, dat de eindbestemming zal zijn van duizenden ouderen extra als het zo door gaat.

Tegelijkertijd vonden er in het Amsterdamse Westerpark en op het Museumplein wilde feesten plaats. Het Vondelpark was al eerder door de politie leeg geveegd.

De overheid stelt hoge eisen maar ze levert niet. De mensen dansen samen de lente tegemoet. Het kan ze niets meer schelen. Geen fuck.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.