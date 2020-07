Wat is er mis met het “Second Amendment to the United States Constitution”? Hoe vrij is vrijheid van meningsuiting als het is toegestaan dat er een volledig met aanvalswapens uitgerust persoon recht voor je staat, waarvan je weet dat hij alles haat wat je gaat zeggen. Merkwaardig dat er geen wapens zijn toegestaan bij congressen van de Republikeinse partij. Spreekt dat vanzelf, of toch niet?

Of , de redenaties van de wapenlobby volgend zou de pro life movement niet nodig zijn als pasgeborenen bewapend zouden zijn.

Immers, zijn mensen ouder, dan kunnen ze zich sowieso verdedigen met wapens en is dood je eigen schuld. Had je maar sneller moeten zijn. Pro-life dan voor de sterkste of snelste. It’s all about the guns.

Dit is in de vorm van een hyperbool weergegeven verwording van de het Amerikaanse model. De volgende recente gebeurtenissen maken dat ik dit artikel schrijf:

– Een onderzoek waaruit blijkt dat Shell, Chevron en Wells Fargo de Amerikaanse politie geldelijk ondersteunen.

– Mike Pompeo die de mensenrechten terugbrengt tot geld en god.

– En Senator Tom Cotton van Arkansas die beweert dat de slavernij een noodzakelijk kwaad was, in zijn strijd om een onderwijsproject van de New York Times over slavernij tegen te houden.

Een krant als de Britse The Guardian is een betrouwbare nieuwsbron. Deze bron maakte gewag van een onderzoek door het Accountability Initiative, a non-profit onderzoeksinstituut ter controle van de overheid en het bedrijfsleven (in samenwerking met research database project LittleSis). Dat stelde vast dat politie-ondersteunende organisaties in steden als Seattle, Chicago, Washington, New Orleans en Salt Lake City gedeeltelijk van geld worden voorzien door bekende bedrijven als Chevron, Shell en Wells Fargo. Het is een schokkend artikel omdat het aangeeft hoe ver de macht van het geld en het bedrijfsleven in Amerika reikt.

God en Geld is wat Amerika drijft en dat is doodeng.

Waarom? Omdat geloof zekerheden zegt te geven die er niet zijn en geld niet een echt democratisch middel is. Ik maak me grote zorgen over de route die Amerika maar ook het Verenigd Koninkrijk is ingeslagen.

Mike Pompeo, de leugenachtige (iets waarover hij zelf opschept overigens) en daarom intens enge minister van Buitenlandse zaken van Trump, stelde onlangs dat de belangrijkste mensenrechten die van vrijheid van godsdienst en bezit waren. Dat lijkt me logisch omdat die niet in de tien geboden staan. Het lijkt mij het proberen waard om deze zogenaamde bondgenoot te vragen of hij de mensenrechten ondergeschikt acht aan de tien geboden. Het antwoord laat zich niet moeilijk raden. Tien geboden first.

Moeilijker lijkt me het antwoord op de vraag of vrijheid van godsdienst ook met zich meebrengt het recht om niet te geloven.

In het burgerlijk Republikeinse Amerika is iedereen die geen republikein is, een socialist, anarchist of een loony lefty. De democraten gebruiken zelden de term neo- fascisten met betrekking tot de GOP of woorden van gelijke strekking. Maar ik heb het eens nagezocht. Niet het Duitse nationaal-socialisme maar het Italiaans fascisme lijkt toch zeer sterke overeenkomsten te hebben met het Amerika dat de GOP voor ogen staat.

Ik noem er een paar:

– autoritair nationalisme (Amerika voor de Amerikanen)

– anticommunistisch

– antiliberaal

– anti intellectueel

– anti democratisch

In naam is Amerika democratisch maar als je de opvatting van Trump en Barr mag geloven is democratische controle niet echt nodig omdat een president absolute macht heeft die door niemand tegengehouden kan worden. Men lijkt banger voor socialisme dan fascisme in Amerika. Daar gaat het nu om in Amerika, om behoudt van basic democratische waarden. Beetje bij beetje wordt de democratie afgebroken of inhoudsloos gemaakt.

De waarden van de Franse revolutie staan niet alleen in Amerika onder druk. Helaas. Onder Trump lijkt het erop of Amerika de voortzetting van het feodale Europa is, alleen met andere poppetjes (namen als James Baker the III zouden daar een bewijs van kunnen zijn.) maar ook het witwassen van de wreedheden die bij de vestiging van de Verenigde Staten op haar oorspronkelijke bewoners zijn gepleegd.

Daarnaast heeft de Republikeinse partij ook racistische trekken. De republikeinse senator Tim Cotton bestond het deze week nog om de slavernij een noodzakelijk kwaad te noemen, ter verdediging van deze zwarte bladzijde in de Amerikaanse geschiedenis.

Dit alles om een project van de NewYork Times om kinderen over slavernij te onderwijzen – “het 1619 project” – te ondermijnen.

Als slavernij een noodzakelijk kwaad was dan kan je ook de genocide op de oorspronkelijke bewoners wegredeneren en nog veel meer.

Slavernij of genocide een noodzakelijk kwaad, laat u dit goed tot u doordringen.

Of Black Lives Matter in Amerika een voet aan de grond kan krijgen en houden is nog maar de vraag. De Zuidelijke staten met hun endemisch en latent racisme en hun olierijkdom zijn niet zomaar verslagen. Europa moet als de wiedeweerga een muur opwerpen tegen deze kwade golf van geld en god, die ook onze democratie dreigt te ondergraven. Het begin hiervan is reeds te vinden in Hongarije en Polen.

De lauwe reacties van onze politici en gebrek aan urgentie verbazen mij niet alleen maar geven me ook een heel ongemakkelijk gevoel, u ook hoop ik. Il Duce Donald maakt zich ondertussen op voor nog vier jaar.