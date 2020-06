Geacht wit Nederland,

Een jaar geleden schreef ik een stuk over de dubbele maat in Nederland als het gaat om mensenrechten: executies buiten Nederland worden in kranten en politiek flink uitgemeten maar als het gaat om aandacht voor standrechtelijke executies gepleegd voor volk en vaderland dan komt men letterlijk niet opdagen.

Een andere populaire afleidingsmanoeuvre die de Nederlandse schuld ver houdt is de focus op racisme en geweld in de VS.

#SayHisName

The obsession with the US is real. Dat valt veel van mijn studenten aan de University of Michigan op als ze de Nederlandse media bestuderen.

Zonder deze obsessie kenden veel mensen in Nederland de naam Tomy Holten echter nu niet. Als wit Nederland te laf en te onverschillig is om zich te bekommeren om deze mens, dan is het maar goed dat het is zoals de NOS zonder schroom toegeeft: “Het overlijden van Holten kreeg weinig aandacht, totdat beelden van de arrestatie van George Floyd de wereld over gingen. Sindsdien staat zijn aanhouding vol in de schijnwerpers.” Via Amerikaanse afschuw waarvoor Nederland geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen, mag Tomy Holten nu dus een identiteit hebben.

Verantwoording

Deze tactieken komen verandering niet ten goede. Je kunt op z’n Engels Black Lives Matter zeggen, maar als je niet direct durft te kijken naar alle “mensen met migratieachtergrond” die in jouw wereld leven, dan valt het je niet zo op dat deze mensen moeilijker aan een baan komen op dezelfde banenmarkt dan jij, of dat ze vaker dan jij door dezelfde Belastingdienst genaaid worden. Ik denk dat je binnen je eigen cultuur, met je eigen politici, en je eigen politie en scholen en bakkers en voetbalclubs en systemen, je menselijkheid zal moeten gaan opbouwen.

Witte mensen in de VS kunnen veelal niet anders, die hebben weinig escape. Het merendeel van hen begrijpt dat de wereld altijd met ons meekijkt. De burgemeester van mijn buurstad heeft net ontslag genomen na een racistische opmerking. Ze zei dat ze aan het kruis genageld zou worden als ze niet voor een zwart bestuurslid zou stemmen, “dus”, zei ze, “stem ik maar ja”. Volgens mij zou dit bij DWDD gewoon een dinsdagavonddiscussie zijn geweest, en zou een groot deel van Nederland nu dus werkloos rondlopen.

In Nederland worden deze “Amerikaanse toestanden” vaak uitgelegd als politieke correctheid. Ik vind dat echt zo’n uitleg uit een cultuur die zelf panisch is voor het idee van culturele verantwoording. Deze burgemeester hier heeft ontslag genomen omdat de wereld altijd meekijkt en om dat de schijnwerpers verantwoording met zich meebrengen. In Nederland daarentegen zijn het de klokkenluiders van de politie die ontslagen worden, de mensen die niet stiekem zijn, en niet “netjes” omgaan met het systeem. Dát is pas politieke correctheid.

Control Alt Delete

Lang kan het niet meer duren met het ontduiken van de Nederlandse belasting voor racisme. Mensen zijn er klaar mee. Gisteren zijn de cijfers en berekeningen van watchdog Control Alt Delete gepubliceerd op OneWorld. De “persoon met migratieachtergrond” die naast je op het terrasje zit gaat 12 keer zo vaak dood in handen van de politie als jij, witte Nederlander (in de allerergste staat in de VS is dat 9 keer zo vaak), en deze “persoon met migratieachtergrond” zit 29 keer vaker gevangen dan jij (in de VS zitten zwarte mensen 4 keer zo vaak gevangen als ik).

Elegance

De wereld kijkt gelukkig steeds vaker mee in Nederland. In een elegante brief heeft de Reverend Jesse Jackson, Sr. jullie, via je premier, vanuit de racistische VS laten weten dat je in een racistisch land woont met een racistische geschiedenis. The Reverend besloot zijn brief met de elegante “assumptive close” dat jullie dat verwrongen schepsel komende 5 december natuurlijk niet meer gaan vieren. Alle witte excuses en beloftes heeft de Reverend Jackson al duizenden keer gehoord, 50 jaar geleden al. Nu kijkt hij of Nederland, een van de architecten van zijn eigen onderdrukking, klaar is om verantwoording af te leggen.

Mensenlichamen

Ik besluit mijn brief aan jullie met een Nederlands-Amerikaanse geschiedenisles die ik niet lang geleden ontving. De les gaat over mensen met een migratieachtergrond die 400 jaar geleden met de boot, net zoals jullie dat nu doen met de televisie, vanuit Netherland naar “New Netherland” kwamen, naar een wereld die helemaal geen “Nieuwe Wereld” was.

Amsterdam had nog maar net het idee van de wisselkoers uitgevonden toen deze migranten de American Indians tegen elkaar opzetten en met Hollandse handelsgeest een scalpeer-wisselkoers in het leven riepen. Ik leerde dit aan een lunchtafel met American Indians die wilden weten of wij deze geschiedenis in Nederland op school leren. Ik heb deze les gemist op school, en jullie ook.

Aan mijn wit Nederlandse landgenoten vraag ik dan: kunnen jullie alsjeblieft deze les over een koelbloedig gestandaardiseerd systeem van lichaamsdeelproducten aan de volgende generatie doorvertellen? Op die manier gaan jullie misschien de laatste generatie zijn die het lichaam van Tomy Holten vergeten. Dankjewel.