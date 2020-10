Het was even flink schrikken toen ik vanmorgen op mijn gemakje een leesbril wilde kopen bij de Hema. Toen ik binnenkwam droegen alle medewerkers die ik zag een mondkapje en ook een aantal klanten. Ik vroeg dan ook aan een medewerker: “Is het verplicht om een mondkapje te dragen hier?” “Het is nog niet verplicht maar het wordt wel aangeraden.” Ah, fijn even wat duidelijkheid. Voor de zekerheid kocht ik toch maar een pakje mondkapjes.

Toen ik naar tekenles fietste zag ik op straat een heleboel mensen met mondkapjes op lopen. Waren het er eerst maar enkele, nu liepen er al een stuk meer mee. Gelukkig kon ik dit tijdens de tekenles even helemaal loslaten en me focussen op het tekenen. Na tekenles ben ik altijd gewend om even boodschappen te doen zodat ik daar niet meer de hele dag mee bezig ben.

Ook hier waren nieuwe regels ingevoerd. De winkelwagentjes zijn weer verplicht en ook hadden de meeste medewerkers een mondkapje op. Ik merkte dat ik lichtelijk in paniek begon te raken. Moest ik er nu ook een op of niet? Gelukkig zag ik meer klanten lopen die het niet droegen dus probeerde ik mezelf weer te herpakken en zo rustig mogelijk mijn

boodschappen te doen.

Toen de caissière hoestte verontschuldigde ze zich tegen de klant. Ik zei toen: ‘Bij de Hema zei ik ook al ik snotter wel maar ik heb het niet.” Je gaat je toch schuldig voelen als je staat te snotteren terwijl iedereen een mondkapje op heeft. Echter in de herfst is het normaal om last te hebben van verkoudheid dit kan je niet automatisch aan corona linken…

Toen de persconferentie maandag was, heb ik gekeken en ik dacht nog ach, dat zal wel loslopen met die maatregelen. Ik verwachtte niet dat ze overal ingevoerd zouden worden. Nu dit echter wel het geval is, is dat wederom de nieuwe regels accepteren. Wat voor mij echter onduidelijk is dat het niet overal verplicht is. Ik heb liever dat het overal verplicht is dan deze onduidelijkheid, dat vind ik veel moeilijker om mee om te gaan.

Nee, ik wil liever niet een mondkapje op als ik buiten loop of mijn boodschappen doe, echter wil ik wel graag weten waar ik aan toe ben. Duidelijkheid is juist in deze verwarrende tijden extreem belangrijk en niet alleen voor mensen met een beperking maar voor iedereen!