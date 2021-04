De oproep van Lillian Marijnissen heeft vooralsnog niets opgeleverd. Het is zoiets van “kom we gaan ons klasgenootje even mores leren” en dan, vooruitgelopen op het schoolplein en vlak voor die slimme puber die net zijn straf heeft gehad, achteromkijken om tot de conclusie te komen dat er niemand achter je aan is gelopen. “Kom dan, kom nou, alsjeblieft kom me hellupuh!”

Maar niemand kwam. Klaver, Kaag, Ploumen, Ouwehand ze blijven allemaal kijken wat er gebeurt terwijl hun klasgenootjes Segers en Marijnissen voor joker staan voor de grote sterke kwajongen.

Nou kan Marijnissen ook nog wel terugkomen op hetgeen ze nu zo stoer heeft beweerd om ‘nooit in een kabinet Rutte te gaan zitten’. Als het belangrijk is voor het landsbelang, omdat ze de kiezer niet wil uitleveren aan een rechts kabinet of omdat ze wellicht verkeerd begrepen is toen ze ‘nooit’ zei. Maar dan is de SP ook definitief haar laatste zetels kwijt bij de volgende verkiezingen.

Een voorspelling doen van wat er gaat gebeuren is natuurlijk altijd linke soep in een soap met zoveel scenarioschrijvers, plotwendingen en onnavolgbare soapkarakters. Maar de oplossing dringt zich wel op wat er de komende dagen gaat gebeuren.

Het zal wellicht door velen voor mij zijn gedaan, maar ik deed het vanochtend. Wie-o-wie zou Mark Rutte eventueel kunnen vervangen als hij terugtreedt. Je kijkt dan naar de kieslijst. Neem me niet kwalijk als ik de enige ben maar van die hele lijst zijn er buiten Rutte maar twee of drie namen die vaag een belletje doen rinkelen. Behalve natuurlijk Tamara van Ark de nummer twee. Maar die kennen we alleen van wat minder gelukkige acties als staatssecretaris. “Het eerste kabinetslid dat een afspraak uit het regeerakkoord niet nakomt.” “Kwelgeest van de gehandicapte jongeren” “Het niet uitvoeren van de ‘per ongeluk aangenomen’ verhoging van zorglonen”. Iets positiefs kan ik zo gauw niet vinden. Over de andere drie vrouwen in de top vijf van Rutte is veel minder bekend.

Opvallend ook is dat tot en met zetel 34 alle kandidaten al Kamerlid zijn. Een hechte club dus die Rutte nooit zal laten vallen al was het maar omdat niemand in de verste verte ook maar het niveau heeft van onze Teflon Premier.

Iedereen weet ook dat een kabinet zonder VVD bijzonder onwaarschijnlijk is. Daarom laten de lafaards op het schoolplein meisje Marijnissen alleen staan en kijken toe hoe ze alweer haar kansen verspeeld om haar partij ook eens mee te laten doen na meer dan 45 jaar oppositie. En ze was er zo dichtbij blijkt uit de geheime notities waarin Rutte zegt het nog liever met haar te doen dan met die andere linkse partijen.

De voorspelling voor het nieuwe kabinet is eigenlijk wel makkelijk. Een ultrarechts kabinet – de stille hoop van labbekakken als Geert, Joost en Thierry – zit er natuurlijk niet in. Dan moet Rutte een Trumpiaanse draai maken en de democratie afschaffen. CU en SP vallen af dus moet de informateur een maaltijd bereiden met de kliekjes van onze armzalige democratie doen. VVD, D66, CDA, PVDA en GL. Dankzij het ‘foutjebedankt’ van Ollongren zijn de kaarten van links in het maken van een regeerakkoord wel wat beter geworden. Goed nieuws dus voor het klimaat, het afschaffen van de regelzucht, de vermindering van ongelijkheid, de waardering van de zorg en het economisch herstel uit de crisis want we krijgen een regering met een vaaggroen, semilinks accentje.

De formatie kan nu in een recordtijd worden afgerond.

