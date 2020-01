Met alle klimaatsores in mijn achterhoofd bedacht ik me dat het eigenlijk gek is dat we zulke mooie bomen kappen voor slechts twee weken genot

Vrijdagochtend liep ik met mijn hond door een mooie wijk in Den Haag. Her en der lagen schitterende, maar afgedankte kerstbomen op straat. Het leken gedumpte lijken die binnen enkele minuten werden opgehaald door grafdelvers. Met alle klimaatsores in mijn achterhoofd bedacht ik me dat het eigenlijk gek is dat we zulke mooie bomen kappen voor slechts twee weken genot. Misschien kunnen we eens nadenken over alternatieven.

December is sowieso een maand waarin we niet te beroerd zijn het milieu een extra duwtje richting de afgrond te geven. De overvloed aan cadeaus met Sinterklaas, grote hoeveelheden eten tijdens het kerstdiner en het vele vuurwerk met Oud & Nieuw. Al onze goede voornemens wat betreft het klimaat worden in één vuurwerkklap teniet gedaan.

77 miljoen euro ging in Nederland binnen een paar minuten de lucht in. De concentratie van fijnstof in de lucht is dan 30 keer hoger dan normaal en enorm schadelijk voor je gezondheid. Dan hebben we het nog niets eens over de bodem- en waterverontreiniging die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt.

Het zou in mijn ogen beter zijn als iedere gemeente besluit een of meerdere vuurwerkshows te geven. Dat zou beter zijn voor het milieu, minder schade veroorzaken (15 tot 20 miljoen dit jaar!) en, als piek op de kerstboom, minder vuurwerkslachtoffers geven.

Terug naar de kerstboom. Afgelopen jaar zijn er in Nederland naar schatting 2,7 miljoen kerstbomen verkocht. Al die bomen hebben jarenlang water gekregen, CO2 uit de atmosfeer opgevangen en zuurstof aan ons teruggegeven. En al die 2,7 miljoen bomen liggen nu op straat om vernietigd te worden. Is het niet een beetje krom dat er allerlei initiatieven zijn om meer bomen te planten, maar dat wij miljoenen bomen in één keer om zeep helpen?

Er zijn gelukkig genoeg duurzame alternatieven zoals een blijvende houten kerstboom of een kunstkerstboom. En natuurlijk kun je je vraagtekens stellen of dat dan wel zo goed voor het milieu is.

Uit dit rapport blijkt dat een kunstkerstboom zo slecht nog niet is. Weliswaar kost de productie iets meer CO2 in vergelijking met een normale kerstboom, maar na een jaar of zes is het hebben van een kunstkerstboom elk jaar voordeliger. Voor mensen die niet zonder de geur van echte dennennaalden kunnen, dacht ik nog een ander alternatief te hebben bedacht: adopteer een kerstboom. Maar tot mijn grote vreugde bestaat het al!

Het idee is simpel: koop een kerstboom met kluit en breng deze na de kerst weer terug. Er wordt een jaar lang voor gezorgd, en vervolgens kun je jouw boom voor de feestdagen weer ophalen. Hoe symbolisch is het dat zowel de kerstboom als jijzelf, je partner of je gezin dat jaar zijn gegroeid? Helaas is dit initiatief nog niet in heel Nederland omarmd, terwijl dat volgens mij makkelijk te realiseren is. Dus, kies voor de volgende kerst voor een blijvende kerstboom. Adopteer er een en draag op deze makkelijke manier je steentje bij aan een betere en gezondere wereld.