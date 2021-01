Iemand uit mijn Facebookkring schreef een tekst onder de titel ‘Niets is wat het lijkt’. Daarin vertelde hij over een virus dat bewust de wereld in is geholpen, dat agenten bewust rellen uitlokken en dat alle maatregelen die genomen worden overbodig zijn.

Dit doet pijn. Pijn vanwege een vriend van mij, die bij de politie zit en keihard werkt om andermans veiligheid te waarborgen tegen vandalen die menen dat protesteren hetzelfde is als stenen gooien, ramen inslaan en spullen van anderen vernielen.Pijn vanwege de zorgmedewerker, die dagelijks te maken heeft met ziekte en sterfte als gevolg van corona. Mede hierdoor kan de reguliere zorg niet altijd meer gegeven worden. Pijn vanwege de mensen die in de horeca of detailhandel werken en moeten toezien hoe hun zaken vernield worden. Maar vooral pijn omdat het in mijn ogen onnodig afbreuk doet aan het land waar we met elkaar wonen.

Het is verdrietig om te zien dat er zoveel argwaan en wantrouwen heerst. Tegen de overheid, tegen de politie, tegen de zorg. Het maakt mij vooral kwaad dat mensen daar misbruik van maken. Door met complottheorieën te komen. Door mensen bewust tegen elkaar op te zetten.

Ons prachtige land wordt op deze manier stukje bij beetje kapot gemaakt. Dat valt niet te accepteren. Het wordt terecht hard aangepakt. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, recht op demonstratie ook, maar daar hoort een verantwoordelijkheid bij. Precies dat maakt het verschil.

Neem je die verantwoordelijkheid niet, dan maak je ons land en alles wat door zoveel mensen is opgebouwd moedwillig stuk. Dát is waar populistische politici voor staan. Ik hoop dat anderen deze verantwoordelijkheid wél nemen. Luister naar elkaar. Luister naar wat er leeft. Zet anderen niet weg als wappies en gekkies. Want we weten inmiddels heel goed wat er gebeurt als ontevredenheid wordt gevoed door nepnieuws en indoctrinatie.

Dat is waarom de aankomende verkiezingen extra belangrijk zijn. Zoals De Dijk al zong: ‘Tuurlijk zijn er hufters… maar kijk om je heen, wij zijn er ook nog, wij zijn met de meesten.’

Hopelijk komen we weer nader tot elkaar, via het woord. Want laten we het over één ding eens zijn: dit land mág en zál niet kapot worden gemaakt door een kleine groep relschoppers die door middel van geweld hun stem willen laten horen. Een stem laat je hóren. In een gesprek, in de krant, of bij verkiezingen. Gebruik dat recht.

Wij zijn er ook nog

Wij zijn met de meesten

Met mensen die snappen hoe je als vriend

Door de verschillen heen over de grenzen

Elkaar recht in de ogen kunt zien

Kijk om je heen

(De Dijk; Recht in de ogen)

Deze bijdrage verscheen ook op het blog van Sjoerd.