Aandeelhouders van multinationals ontvingen voor honderden miljoenen aan winstuitkeringen, terwijl hun dochterbedrijven flink wat loonsteun kregen van de Nederlandse overheid. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Tegelijkertijd nam de bestaanszekerheid voor vele Nederlanders af. Het moment is aangebroken voor een coronaheffing, zodat de winnaars van deze pandemie eerlijk bijdragen aan het herstel.

De Nederlandse belastingbetaler sponsort buitenlandse aandeelhouders. De moederbedrijven van uitzendbureau Adecco, vrachtwagenbouwer DAF Trucks en IT-bedrijf ATOS ontvingen via de NOW-regeling tientallen miljoenen aan loonsteun van de Nederlandse overheid. Dit steunpakket is bedoeld om het inkomen van werknemers te verzekeren en bedrijven boven water te houden. Van bijna kopje ondergaan is bij deze multinationals allesbehalve sprake. Een bedrijf als Paccar Inc, gevestigd in de Verenigde Staten en eigenaar van DAF Trucks, keert zonder blikken of blozen 576 miljoen aan dividend uit aan aandeelhouders. DAF Trucks kreeg 49 miljoen euro van de Nederlandse overheid.

Terwijl aandeelhouders zich lieten fêteren met pandemiedividend, nam de onzekerheid voor miljoenen Nederlanders toe. De jeugdwerkloosheid steeg explosief, vele kleine bedrijven kwamen op omvallen te staan en rijen bij de voedselbank namen toe.

Had de politiek dan niet in de gaten dat dit zou gebeuren? Toch wel, en dat is het meest tragische van dit hele verhaal. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) was zelfs van plan een dividendverbod af te kondigen voor bedrijven die loonsteun ontvangen. Deze moed hield niet lang stand. Na druk van het bedrijfsleven boog het ministerie alsnog. Een kapitale misser.

Een crisis als deze vergroot de ongelijkheid tussen rijk en arm. Van de winnaars van deze pandemie eisen dat ze nu ook een bijdrage gaan leveren, is niet meer dan fair.

Staat u mij toe een suggestie te doen aan minister Koolmees van SZW waardoor hij het een klein beetje goed kan maken. Sinds de verkiezingen, waarbij zijn D66 won, draait de geruchtenmolen namelijk volop. Zo gaat het verhaal op sociale media dat Koolmees kandidaat is voor een transfer naar het ministerie van Financiën. Dat zou goed uitkomen. Dit ministerie gaat namelijk over de winstbelasting, waarvan het hoogste tarief de afgelopen jaren werd verlaagd van 35% naar 25%. Die verlaging kan Koolmees vanuit zijn mogelijk nieuwe rol als de wiedeweerga terugdraaien. Noem het een coronaheffing.

In plaats van loonsteun aan rijke multinationals te geven en zo honderden miljoenen door het putje te spoelen, zal zo’n coronaheffing de samenleving ieder jaar 8 miljard euro opleveren. Dat geld kunnen we goed gebruiken. Bijvoorbeeld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, voor de versterking van de sociale zekerheid, en voor sociale- en duurzame plannen die de samenleving en economie weer helpen opbouwen na corona.

Overheid, stop met weldoener spelen voor goedlopende buitenlandse firma’s die dankzij corona nog meer winst pakken. Laat hen juist betalen voor deze crisis via een coronaheffing, zodat de lasten niet op de schouders van gewone mensen neerdalen. Tijd om het geld te halen waar het zit.