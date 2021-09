Laten we de Jodenster niet mainstream maken

De CIDI-telefoon gaat. Wij hebben net getwitterd over een mevrouw op de Dam tijdens een Coronaprotest, met een Jodenster. “De gele ster staat voor leed dat écht niet vergelijkbaar is met het beleid van nu, hoe kritisch je ook wilt zijn op de regering. Het is pervers om andermans leed te misbruiken voor je eigen politieke agenda. Stop ermee, en verdiep je in de geschiedenis.” Ik verwacht dat het telefoontje daarover gaat en neem op.

De vrouw probeert met man en macht uit een categorie te blijven en klinkt ook daadwerkelijk alsof de lift met gemak de bovenste verdieping bereikt. Ik luister en maak aantekeningen. “Ik verwacht eigenlijk wel dat juist de Joodse gemeenschap in Nederland wat er nu gaande is in Nederland herkent en zich uitspreekt.” Ik erger me dat iemand opbelt om te vertellen wat ons beleid zou moeten zijn, tegelijkertijd spreekt ze op redelijke toon en ik vraag door. Ze zegt: “Mensenrechten worden geschonden, ‘quarantainekampen’ worden ingericht en als je niet bent gevaccineerd wordt je gemarginaliseerd.”

Aan de CIDI-telefoon komen wel eens vaker mensen naar zaken vragen waar wij ons eigenlijk helemaal niet mee bemoeien. Maar is dit niet juist de kern van de zaak waar wij ons hard voor maken?

Vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog en met de Sjoa zijn al te gemakkelijk gemaakt, terwijl je praktisch altijd te maken hebt met onverenigbare groottes. Het is een goede manier van aandacht trekken, omdat het tot de verbeelding spreekt en er altijd wel parellellen te trekken zijn.

Zelfs voor de Paus was de verleiding in 2017 te groot toen hij het ‘opsluiten’ van vluchtelingen in Griekse kampen vergeleek met de concentratiekampen in WOII. IN 2019 trok de voorman van Farmers Defence Force de vergelijking tussen boeren anno nu en Joden in de Tweede Wereldoorlog. Dat kostte beide heren goodwill. Door de situatie van vluchtelingen en boeren te vergelijken met de situatie van Joden tussen 1940 en 1945, diskwalificeren ze zichzelf en de zaak waar ze voor strijden.

Tijdens de demonstratie tegen het coronabeleid droegen tal van mensen op de rijdende kar waar Baudet een demagogisch betoog voor eigen politiek gewin afstak, een Jodenster. Forum, dat antisemitisme er maar niet onder kreeg en Baudet zelf, die naar eigen zeggen “niemand kende die niet antisemiet is”, gaat deze keer niet voor het stereotyperen van Joden, maar voor het bagatelliseren van de Holocaust. Alles voor de aandacht.

Alexander Hammelburg tweette het treffend, waarbij hij een plaatje liet zien van een Jodenster. “Dit is de Jodenster van mijn grootmoeder. Spot er niet mee. Maak geen valse vergelijkingen. Misbruik het niet voor politieke doeleinde. Het doet al pijn genoeg.”

Enkele tientallen mensen liepen, net als bij eerdere demonstraties, met een gele ster rond. Het zijn precies deze mensen die er nu voor zorgen dat het niet over het huidige coronabeleid gaat, waar de aandacht naar zou moeten gaan, maar naar de stupiditeit en het gebrek aan moreel kompas bij de mensen die de ster droegen en de mensen die vrolijk meeliepen en hen daar niet op aan spraken.

Ik moet de vrouw aan de CIDI-telefoon teleurstellen. Het is heel invoelbaar dat in deze onzekere tijden gezocht wordt naar een referentiepunt uit de geschiedenis, maar CIDI heeft geen standpunt als het gaat om het huidige coronabeleid. Wat wij wel aanmoedigen is een zuivere omgang met de zwartste bladzijde van onze gezamenlijke, Europese geschiedenis.