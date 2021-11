Loop weg als er weer zo’n fascist het woord neemt

Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer kwam het woensdag tot een stevige aanvaring tussen woordvoerders Sjoerd Sjoerdsma van D66 en Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie. Die laatste werd door Sjoerdsma aangesproken op weerzinwekkende uitingen van zijn partijgenoten.

Sjoerdsma stelde dat Forum over een grens was gegaan door minister De Jonge uit te maken voor massamoordenaar en vroeg van Houwelingen afstand te nemen van onderstaande tweet van partijleider Thierry Baudet (al jarenlang een openlijke antisemiet nota bene). De lafaard Van Houwelingen weigerde afstand te nemen van die ranzige uitlatingen en reageerde met een bedreiging richting Sjoerdsma met de woorden: “Uw tijd komt nog wel, bij de komende tribunalen”. Met deze fascistische intimidatie in de plenaire zaal van de Tweede Kamer hebben we een nieuw dieptepunt bereikt.

Diep geraakt door de nieuwsbrief van @mauricedehond vanochtend. Hij heeft zo gelijk: de situatie van nu ís met de jaren ‘30 en ‘40 te vergelijken. De onvaccineerden zíjn de nieuwe joden, de wegkijkende uitsluiters zíjn de nieuwe nazi’s en NSB-ers. There, I said it. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 14, 2021

Later in de vergadering kreeg Van Houwelingen de gelegenheid een halfzacht excuus aan te bieden aan Sjoerdsma. Dit toonde vooral het gebrekkige voorzitterschap van waarnemend voorzitter Ockje Tellegen aan. De enige juiste reactie zou zijn geweest om Van Houwelingen te schorsen voor de verdere vergadering.

De natte droom over een tribunaal (met alle bijbehorende connotaties) is er een die al langer rondgaat in extreemrechtse kringen en onder aanhangers van Viruswaanzin. Tijdens het laatste protest op het Malieveld fantaseerde Gideon van Meijeren van FvD er hardop over op het podium. Diezelfde Van Meijeren vloog dinsdagavond tijdens het coronadebat ook al uit de bocht, toen hij liet weten dat hij trots was op de bedreigingen die Nilüfer Gündoğan van Volt ontvangt van de achterban van Forum voor Democratie. Ook voorzitter Vera Bergkamp verzuimde toen in te grijpen.

Het is zorgwekkend dat de Kamer geen passend antwoord heeft op het ophitsen en het haatzaaien van extreemrechts en in het bijzonder dat van Forum voor Democratie. Het is prijzenswaardig dat Sjoerdsma van Houwelingen aansprak op de bruine bagger van Forum. En het moet genoteerd worden dat hij bijval kreeg van Jasper van Dijk (SP) en Tom van der Lee (GroenLinks). Ook Attje Kuiken (PvdA), die Gideon van Meijeren aansprak op de ranzige oorlogsvergelijkingen tijdens het coronadebat een dag eerder, verdient een vermelding. Maar het is niet genoeg.

Kamerlid @PvanHouwelingen toont z'n ware fascistische aard in de @2ekamertweets. Van Houwelingen bedreigt zojuist mede-kamerlid @swsjoerdsma "Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen!" Hiemee verwijst hij naar de #tribunalen van knokploeg #policeforfreedom waar #fvd mee optrekt. pic.twitter.com/Ly4Cy1aoHD — dr. Marina (@mmeeuw) November 17, 2021

Na de bedreiging van Sjoerdsma had de voorzitter de dader direct voor de rest van het debat moeten schorsen. Dat is een middel dat de voorzitter tot zijn beschikking heeft. Een middel dat wat mij betreft vaker ingezet moet worden als een van de neo-nazi’s van Forum uit de bocht vliegt, zowel in het parlement als daarbuiten. Individuele Kamerleden kunnen een cordon sanitaire instellen, weglopen als er weer zo’n fascist het woord neemt, of de bruinhemden op z’n minst de rug toekeren.

Volgens sommigen zou een stevigere aanpak van fascistoïde politici in hun voordeel werken en is dat zelfs hun doel. De laatste jaren hebben bewezen dat pappen en nathouden geen effectieve aanpak is om de opkomst van antidemocratische en racistische partijen te bestrijden. Dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken blijkt uit de laatste verkiezingsuitslag: nog nooit eerder was radicaal- en extreemrechts zo groot in Nederland.

Die ontwikkeling is de grootste bedreiging voor onze democratische rechtstaat op dit moment. Veel te lang hebben te veel politici weggekeken van dit gevaar. Het is de verantwoordelijkheid van alle politici – van links tot rechts – om verdere radicalisering een halt toe te roepen en opkomend racisme en fascisme te bestrijden. Zou de bedreiging van een collega (door een collega!) genoeg zijn om de ogen te openen van het parlement? Of blijven veel Kamerleden wegkijken uit angst voor intimidatie en peilingen? In dat laatste geval zal het er niet beter op worden de komende jaren.

Dit artikel is ook verschenen op Duimspijker.