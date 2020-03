Bejaarden aan de beademing, hamsterende mensenmassa’s en mijn overspannen docenten die thuis zitten terwijl ze ondertussen bij God geen idee hebben hoe ze deze dagen moeten invullen (vandaar ook dat ik tijd gevonden heb dit te schrijven). De afgelopen dagen was het vrijwel onmogelijk om niet geconfronteerd te worden met de gevolgen van het coronavirus.

Om ons te informeren over het virus schakelde de publieke omroep een leger aan virologen in. Die stonden zelf overigens ook te trappelen om even drie seconden op tv te verschijnen. Het probleem is wel dat ze er stuk voor stuk een andere mening op na houden en daarbij andere feiten hebben om deze te onderbouwen. Viroloog Marion Koopmans zei bijvoorbeeld vorige week dat een lockdown niet verstandig is omdat het virus zich toch al over de hele wereld heeft verspreid. Dit terwijl een andere viroloog, Ab Osterhuis, vijf dagen geleden juist opriep tot een complete lockdown uit angst voor nog meer besmettingen in ons land.

Door deze onduidelijkheid besluiten sommige mensen om zelf maar op onderzoek uit te gaan. Met als gevolg dat ze uitkomen bij rechtse kwaliteitsmedia zoals Geenstijl, Pownews en het YouTube-kanaal van Robert Jensen. Volgens Jensen is corona een hoax en bovenal een manier om onze vrijheden in te perken. Deze inperking van vrijheden zal zich dan steeds vaker herhalen totdat we op enig moment een totalitaire staat zijn waarin al onze vrijheden zijn ontnomen. Kennelijk vindt Jensen zo’n 18.000. doden, een tanende economie en de volksgezondheid volstrekt onbelangrijk. Daarnaast is de suggestie dat ons land uiteindelijk een totalitaire staat zal worden onwaarschijnlijk en nergens op gebaseerd.

Je zou denken dat niemand, puur uit principe al, deze complottheorieën gelooft. Spijtig genoeg is het tegendeel waar. Geneviève Fox bijvoorbeeld, vooral bekend van Temptation Island op RTL 5, schaarde zich achter Jensen: ze heeft op Instagram gepost dat corona inderdaad een groot complot is. Een andere RTL 5-“ster”, Rosanna Voorwald , heeft onlangs ook zoiets gezegd. Het gevaar is dus dat mensen zoals Robert Jensen zich met verbale diarree kunnen profileren op YouTube en dat anderen deze uitspraken dan vervolgens voor waarheid aannemen, waardoor misverstanden rondom het virus ontstaan. De behoefte om dit allemaal op te zoeken, geeft dan weer aan dat de publieke omroep tekort schiet in het duidelijk informeren van het volk.

Het klinkt natuurlijk raar, maar je zou haast terugverlangen naar de tijd zonder internet, waarin de hoeveelheid foutieve informatie beperkt bleef. Een tijd waarin het nieuws redelijk eenduidig was en Sonja je vertelde dat je morgen weer gezond op zou staan. Een tijd zonder complottheoretici die mensen zoals de doorgaans toch al wat verwarde FvD/PVV-stemmer, tot waanzin drijven.

Overigens heb ik niet het idee dat het vroeger allemaal beter was, wel overzichtelijker. De vraag is echter of overzicht in een situatie als deze niet beter is.