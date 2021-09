Maak schoon schip en schrijf snel nieuwe verkiezingen uit

De grote problemen in Nederland zijn de politici boven het hoofd gegroeid. Dat kan niemand in Nederland nog ontkennen. Het formatieproces is nog nooit na zo’n lange tijd van formeren zo chaotisch geweest. Veel bewindspersonen die deze problemen hebben veroorzaakt moeten op grond van de laatste verkiezingsuitslag proberen om in een nieuwe coalitie al deze problemen op te gaan lossen. Hoe bizar is dat?

De jongste peiling van Maurice de Hond laat zien dat Nederlandse kiezers hun mening bij een aantal partijen duidelijk hebben bijgesteld naar aanleiding van de formatieonderhandelingen en het beter leren kennen van nieuwe parlementsleden. Zo blijkt Pieter Omtzigt nog steeds een stemmenkanon te zijn en ook de partij BBB blijkt haar zetels te kunnen verveelvoudigen.

Het gedachtegoed van het CDA kan linksom of rechtsom voor elke coalitie doorslaggevend zijn onder de laatste verkiezingsuitslag van maart 2021. Maar hoe representatief is dat gedachtegoed dat Wopke Hoekstra na het gehouden CDA-congres mag uitdragen als Groep Omtzigt 25 zetels zou kunnen behalen bij nieuwe verkiezingen?

Is dat niet een helder signaal van kiezers in Nederland dat de verkiezingsuitslag in maart 2021, door alle nadien plaatsgevonden gebeurtenissen voor hen, niet zo’n betrouwbaar beeld meer geeft van wat zij nu feitelijk verwachten van hun politici?

Verkrampt vasthouden aan tradities, normen en ingeroeste gewoonten over het respecteren van een verkiezingsuitslag in een tijd dat de wereld bijna letterlijk op zijn kop staat en in Nederland politici elkaar de tent uitvechten, kan meer kwaad veroorzaken dan Nederland zich feitelijk kan permitteren. Nederland is verdeeld en zal dat ook blijven over de vraag hoe het beste de problemen van woningnood, de stikstofcrisis en de energie en klimaatcrisis kunnen worden opgelost.

Doormodderen op de ingeslagen weg van geforceerd, zonder echte overtuiging trachten alsnog bij elkaar te kunnen komen onder leiding van informateur Remkes, is het gokken op het verkeerde paard!

Beter is het om als politieke partijen aan de hand van de ontwikkelingen van na de verkiezingsuitslag van maart 2021, te gaan herbronnen op hun eigen partijprogramma’s. Vanuit een optiek om aansluiting te kunnen krijgen met de programma’s van andere partijen voor het kunnen inschatten van een zo breed mogelijk draagvlak in de samenleving.

Voor PvdA, GroenLinks en SP kan dit een uitgelezen moment zijn om door nieuwe vormen van samenwerking een vuist te kunnen maken tegen het rechtse blok bij het ontbreken van een breed gedragen middenpartij. Zolang de beroepsprofessionals die de Nederlandse samenleving draaiende houden niet als speerpunt worden gezien voor een leefbare houdbare en veilige samenleving zal elk nieuw kabinet gedoemd zijn te mislukken. Dat besef moet na maart 2021 inmiddels voldoende bij iedere politicus zijn ingedaald.

Laat de kiezer aan de hand van bijgestelde partijprogramma’s op basis van afstemming met andere partijen om latente meerderheden te kunnen krijgen op grote vraagstukken in de samenleving, zich nu eerst maar eens opnieuw uitspreken. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden! De tijd van het gezond helen van wonden is allang voorbij.

Zo snel mogelijk op naar nieuwe verkiezingen!