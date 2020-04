De tijd van waarschuwingen is al weken voorbij. In heel Nederland melden burgemeesters trots dat er weer een aantal jongeren op de bon is geslingerd omdat zij aan de openbare weg te dicht bij elkaar stonden. De moslims zijn streng gemaand om elkaar tijdens de ramadan niet op te zoeken. Je hebt zó 390 euro boete te pakken.

Ondertussen worden arbeidsmigranten – meestal van Oost-Europese afkomst – bij elkaar in bussen gepropt om met miskenning van alle corona-regels naar hun werkplek te worden gereden: een tuinderij, een landbouwbedrijf, een vleesverwerkende industrie. Daar doen zij voor weinig geld zware lichamelijke arbeid. Dicht bij elkaar. Zonder bescherming. En ook als ze lopen te hoesten of niesen, zo stelde de FNV vast, moeten ze doorwerken. Nieuwsuur had daar donderdagavond een schokkende reportage over.

Bij de minste klachten thuis blijven? Nooit van gehoord.

Die arbeidsmigranten kunnen geen kant op. Het uitzendbureau zorgt niet alleen voor werk maar ook voor een of andere slaapplaats, waar het overigens vaak genoeg een stevig bedrag voor in rekening brengt. Wie ontslagen wordt, staat op straat. En probeer in deze tijd dan maar eens naar Roemenië, Polen of Bulgarije te komen.

Malafide uitzendbureaus en schurkachtige ondernemers hebben vrij spel. De Arbeidsinspectie werkt thuis, onthulde Nieuwsuur, en handelt klachten telefonisch af. Dat is geen improvisatie. Dat is het gevolg van doordacht en op papier gezet beleid. Aan Nieuwsuur durfde de Arbeidsinspectie te verklaren dat zulke belletjes meestal wel het gewenste effect hadden.

Godverdomme.

Hier worden weerloze mensen door de geldzucht van Nederlandse ‘ondernemers’ in gevaar gebracht. Tegelijkertijd doen ze de effecten teniet van de lockdown, die de we met z’n allen om levens te redden handhaven ten koste van welvaart en werkgelegenheid. Je zou denken dat een overheid die chillende teeners op de bon slingert, de aanpak van dit soort misdadig gedrag hoog op de prioriteitenlijst zet. Al was het alleen maar om steun te geven aan de integere uitzendbureaus en bedrijven die nu door onverantwoordelijk tuig van de richel uit de markt gedrukt worden.

Je zult maar een cafeetje hebben dat te gronde gaat aan de coronaregels, terwijl zo’n met arbeidsmigranten volgeladen oude autobus door je straat dendert op weg naar het Westland of vergelijkbare gebieden.

Maar nee. De Arbeidsinspectie vertoont zich niet meer in het veld. Deze dienst valt onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Wouter Koolmees. Hij dient volgende week in de Kamer te verschijnen om daar tekst en uitleg te geven over dit opzichtig falen en de sabotage van de lockdown door profiteurs die zich volstrekt ten onrechte als ‘ondernemers’ betitelen.

Er zijn ministers om minder naar huis gestuurd.