Als ik ergens de naam Caroline van der Plas tegenkom, moet ik altijd glimlachen. Van der Plas is toch die vrouw die er altijd naast zit. De woordvoerder die in haar passie om de dierindustrie te verdedigen steeds de plank mis slaat. Net niet slim genoeg om mee te komen, te ontvlambaar om haar mond te houden. Het is de boze vrouw die je een kopje thee wil geven met een biscuitje en dan stiekem best aardig blijkt te zijn.

Vandaag schrok ik toen ik haar naam tegen kwam. Zojuist is het definitief geworden dat Caroline in de Tweede Kamer komt. Bij Ongehoord hadden we het kennelijk te druk met onderzoek naar de vleesindustrie, om naar het gekakel in Den Haag te luisteren. Mijn vader zei altijd ‘als je goed kan liegen, kun je het beste in de handel of de politiek gaan’. Dus werd ik timmerman en werd Caroline politica. Want liegen kan ze wel, al is ze daar niet altijd even goed in. Zo beweerde ze in 2019 dat de veehouderij niet bijdraagt aan de stikstof uitstoot. Ze postte een kaartje over stikstofdioxide uitstoot, afkomstig van een artikel over kinderen met astma, en omdat daarop de randstad rood kleurde, zouden boeren geen stikstof produceren. Scheikunde is misschien niet haar sterke kant, maar ze zal toch wel weten dat de veehouderij ammoniak (stikstof met waterstof) uitstoot?

In 2020 had ze een veel pijnlijkere blunder. Ongehoord publiceerde undercover beelden van varkensslachter Westfort, waarin medewerkers, transporteurs en NVWA’ers op de varkens insloegen. Van der Plas nam het onmiddellijk op voor Westfort en zei dat de filmpjes een suggestieve montage waren. Als je twee weken undercover zou werken in een kinderdagverblijf zou je ook zulke misstanden kunnen filmen. Ze vergat dat de onderzoeksredactie van RTLnieuws al onze beelden had bekeken en had bevestigd dat het om structurele, dagelijkse dierenmishandeling ging.

De afgelopen jaren heb ik altijd medelijden gehad met Van der Plas. Die tweederangs journalist uit Deventer die zelf is gaan geloven in de propaganda van de Nederlandse veehouderij. Hoewel ze geen enkele ervaring heeft in de veehouderij, schopte ze het de afgelopen jaren tot woordvoerder van de dierindustrie. In al haar eenzaamheid na een

tragisch leven, werd ze blij van zoveel aandacht. Begrijp me goed, ik gun het haar allemaal van harte, maar niet ten koste van de dieren.

Haar vader was een bekende sportjournalist in Deventer en omgeving. Nu Caroline in de Tweede Kamer zit, is het te betreuren dat ze nooit is aangenomen bij de Deventer Nieuwsbode, sportafdeling. Ze had in haar vaders voetsporen kunnen treden. Ze had bij Go Ahead Eagles een breed netwerk aan vrienden kunnen opbouwen. Ze was dan eerst woordvoerder geworden voor de voetbalclub en misschien nu bestuurslid. Als, als, als.

Feit is dat er een fanatieke supporter van de veehouderij in het parlement is gekozen. Laten we van geluk spreken dat Kamerleden bedolven worden onder werk en sowieso geen werkelijke invloed hebben op de maatschappij. Misschien is het voor de dieren wel fijn dat Caroline nu veilig in de Tweede Kamer zit.